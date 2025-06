(ARC) Eventi: Zannier, tradizione e futuro alla Sagra dei Osei

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 L’assessore all’inaugurazione della 752? edizione della

manifestazione

Trieste, 14 giu – “La Sagra dei Osei rappresenta non solo la

continuit? di una delle tradizioni popolari pi? radicate, ma

anche la capacit? di rinnovarsi nel tempo, custodendo al contempo

i valori culturali e sociali che da sempre ne costituiscono

l’anima”.

Lo ha detto oggi a Sacile l’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari Stefano Zannier in occasione dell’inaugurazione

della 752? Sagra dei Osei.

Come ha spiegato l’assessore, in un contesto in cui spesso

vengono proposte soluzioni rapide e sradicate dal passato, questa

manifestazione dimostra che ? possibile – e anzi necessario –

volgere lo sguardo alle proprie radici per trovare la forza di

affrontare il futuro con consapevolezza.

“La Sagra dei Osei – ha concluso Zannier – continua cos? a essere

un punto di riferimento per la comunit?, capace di coniugare

memoria e modernit? nel rispetto delle tradizioni. Guardiamo

indietro per guardare avanti”.

ARC/GG/ma

142156 GIU 25