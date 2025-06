Save the date – La ricerca CREA che fa crescere le imprese in Puglia

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 PUGLIA AGROALIMENTARE:

LA RICERCA CREA CHE FA CRESCERE LE IMPRESE

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025 – ORE 10,00

BIBLIOTECA EX CANTINA SPERIMENTALE – PALAZZINA REICHLIN – VIA GUGLIELMO MARCONI N. 31 – BARLETTA

Fin dalla sua fondazione nel lontano 1879, la Cantina Sperimentale di Barletta (divenuta parte poi del CREA), ha senz’altro lasciato

la sua impronta nella zona, contribuendo in particolare alla nascita della filiera vitivinicola regionale. Un percorso di sviluppo, di

trasferimento tecnologico e di conoscenza che porta direttamente fino al CREA di oggi.

Questo appuntamento, che cade alla fine della prima Programmazione e alla vigilia della seconda, offre l’opportunità non solo di

riscoprire la storia del legame tra scienza, territorio e agricoltura – purtroppo ancora poco nota – ma di fare il punto sul lavoro portato

avanti dai progetti appena conclusi e sulle prospettive aperte dalle nuove imminenti progettualità.

10:00 Saluti istituzionali

COSIMO DAMIANO CANNITO, Sindaco di Barletta

ANDREA ROCCHI, Presidente CREA

DONATO PENTASSUGLIA, Assessore all’agricoltura Regione Puglia

BERNARDO LODISPOTO, Presidente Provincia BAT

10:15 Apertura

MANLIO LIVIO CASSANDRO, Cassandro SRL

RICCARDO VELASCO, direttore CREA Viticoltura ed Enologia

(CREA VE)

NICOLA PECCHIONI, CREA Cerealicoltura e Colture Industriali

(CREA CI)

10:25 Ritorno al futuro : storia della cantina di Barletta

ANGELO CAPUTO e SABINO ROCCOTELLI, CREA VE

10:35 Inaugurazione targa Biblioteca

10:45 PRIMA SESSIONE: I PROGETTI & IL TERRITORIO

I gruppi operativi che hanno dato origine ai progetti finanziatidalla

misura 16.2 del PSR PUGLIA 2014-2022

Modera: CRISTINA GIANNETTI, Capo Ufficio Stampa CREA

VINO BIO (NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI FILIERA )

Ricerca : ANTONIO DOMENICO MARSICO, CREA VE

Impresa: ROCCO PASETTI, Cantina Contesa

DAQ VINO BIO ABRUZZO (NELL’AMBITO DI PROGETTI DI

DISTRETTO)

Ricerca : GIOVANNINO GENTILESCO, CREA VE

Impresa: ANTONIO MARASCIA, presidente Cantina Miglianico

SPUMAPULIA: SPUMANTIZZAZIONE E FRIZZANTATURA PER IL

RILANCIO DELLA VITIVINICOLTURA DELL’AREALE CENTRO

NORD DELLA REGIONE PUGLIA

Ricerca : MARIAFRANCESCA CARDONE, CREA VE

Impresa: URBANO DI PIERRO, Cantina Decanto

INNOFRUIT: SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE NELLA

VITICOLTURA DA TAVOLA PUGLIESE

Ricerca : ROSA ANNA MILELLA, CREA VE

Impresa: ANTONIO COSTANTINO, presidente del Consorzio Jonico

Ortofrutticolo

VALNUVAUT: VALORIZZAZIONE DI NUOVE VARIETÀ DI UVE

DA TAVOLA OTTENUTE IN PUGLIA

Ricerca : CARLO BERGAMINI, CREA VE

Impresa: GIACOMO SUGLIA, Ermes Fruit

DAL CAMPO AL BOCCALE (BE^2R)

Ricerca : PASQUALE DE VITA, CREA CI

Impresa: MAURIZIO ZECCA, Birra Salento S.r.l.

INNOVALEGUMI: NUOVI SISTEMI COLTURALI BASATI SULLE

LEGUMINOSE PER LE AZIENDE CEREALICOLE PUGLIESI

Ricerca : PASQUALE DE VITA E NICOLA PECCHIONI, CREA CI

Impresa: GIANNICOLA CAIONE, CON.CER

SOFT: INNOVAZIONI PER MIGLIORAMENTO DELLA

PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE DELLE AZIENDE BIOLOGICHE

IMPEGNATE NEL SETTORE DELLE COLTURE ERBACEE ED

INDUSTRIALI PUGLIESI

Ricerca : NICOLA PECCHIONI, CREA CI

Impresa: ROSARIA PAPA, Daunia & Bio

12:00 SECONDA SESSIONE:LA PAROLA AI PROTAGONISTI

QUALE RICERCA PER LE SFIDE GLOBALI?

Modera: VINCENZO MAGISTA’, Direttore Tgnorba

Intervengono:

ANDREA ROCCHI, Presidente CREA

GIORGIO MERCURI, Vicepresidente Nazionale

Confcooperative

GIANLUCA NARDONE, Direttore dipartimento agricoltura,

sviluppo rurale ed ambientale Regione Puglia)

MANLIO LIVIO CASSANDRO, Cassandro SRL

MARIANNA CARDONE, Presidente distretto produttivo

agroalimentare di qualità vino Puglia

13:00 Degustazioni vini e prodotti tipici a cura dell’AIS

Si ringraziano: Distretto produttivo agroalimentare di qualità del vino in Puglia, Distretto lattiero caseario pugliese, Distretto

agroalimentare di qualita’ puglia federiciana, cantina sociale di barletta, cantine della bardulia, oleificio pellegrino.

Comitato scientifico/organizzativo: Manlio Cassandro, Cristina Giannetti, Riccardo Velasco (coordinamento); Caterina Alesina, Micaela Conterio

Segreteria organizzativa: Francesco Ambrosini (grafica e multimedia)