Progetto Excelsior: avvio 7^indagine statistica 2025

*Progetto Excelsior*, realizzata da Unioncamere in collaborazione con

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo scopo di indagare

le *previsioni di assunzione e i fabbisogni professionali delle imprese* per

il trimestre *agosto – ottobre 2025*.

La rilevazione, accessibile tramite un’apposita interfaccia online, è

condotta mensilmente su tutto il territorio nazionale con il supporto delle

Camere di Commercio, che possono contattare le imprese per agevolare la

compilazione del questionario.

I risultati delle indagini, disponibili sul sito

https://excelsior.unioncamere.net/, sono liberamente consultabili e messi a

disposizione dei decisori politici, sia a livello centrale che locale, per

supportare le politiche per il lavoro e per l’orientamento formativo.

Alice Massimilla

U.O. Marketing e comunicazione

