L’Aquila – Comunicato stampa lavori sottoservizi Via XX Settembre (tratto via Fontesecco-via Fonte Preturo)

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 L’Aquila, 11 giugno 2025

Sottoservizi: via XX Settembre, lotto cantiere tra via Fontesecco e via Fonte Preturo dal 12 giugno al 31 luglio

Per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione dei sottoservizi su via XX Settembre il Settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emanato un’ordinanza che sarà in vigore dalla mezzanotte di giovedì 12 giugno sino alle 24 del prossimo 31 luglio.

Il cantiere aprirà, su via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Fontesecco e via Fonte Preturo, dove sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Verrà istituito, altresì, il senso unico alternato che sarà regolato da un impianto semaforico coordinato con il cantiere già presente sempre su via XX Settembre.

Inviato da Outlook per Android