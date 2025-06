Agenzia regionale 697.25 Emiliano Pentassuglia_L.R.9 su oleoturismo

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

Oleoturismo, promulgata nuova legge regionale

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge in

materia di oleoturismo. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale

per la pubblicazione.

“Abbiamo scelto di rafforzare la disciplina dell’oleoturismo con una legge regionale ad hoc –

sottolineano il presidente Emiliano e l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato

Pentassuglia – coordinata e costruita con tutto il partenariato agricolo pugliese e le Città

dell’Olio, con una presa di coscienza comune e una corresponsabilizzazione nella

valorizzazione del patrimonio olivicolo pugliese. Questo in un’ottica di apertura a nuovi

scenari di tipo economico e sociale e di attuazione reale della multifunzionalità per le

aziende agricole pugliesi. Oleoturismo e enoturismo puntano a fortificare il brand Puglia, in

Italia e nel mondo”.

La L.R. 9/25, “Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse”, in ottemperanza alle norme

statali di settore, riconosce e valorizza le grandi potenzialità del turismo dell’olio, come

fenomeno culturale ed economico in grado di offrire diverse opportunità per la crescita del

tessuto economico della Regione.

Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le

iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla

conoscenza dell’olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e

alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite

guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell’azienda, le visite nei luoghi di esposizione

degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, alla conoscenza

della storia e della pratica dell’attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell’olio in

genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole

aziendali.

Possono esercitare attività di oleoturismo: l’imprenditore agricolo, singolo o associato che

svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto; gli

oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri

oliveti perla produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extravergine di

oliva; i comitati di gestione delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva o delle

Strade dell’olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre

2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva) e del relativo

regolamento attuativo; i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP

riconosciuti; i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di

prodotti olivicoli, anche attraverso l’acquisizione della materia prima da terzi regolarmente

iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura (CCIAA).

Nel testo di legge vengono disciplinate le procedure da seguire per l’avvio dell’attività

oleoturistica e fissa standard minimi di qualità, come l’apertura settimanale o stagionale di

un minimo di tre giorni a settimana, cartellonistica di accoglienza, presenza di un sito o

pagina web aziendale, indicazione dei parcheggi all’interno dell’azienda o nelle vicinanze,

materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, attività

di degustazione dell’olio esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le

proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa UE, nonché misure per

facilitare l’accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.

Sono disciplinate, inoltre, anche le modalità di istituzione dell’elenco regionale degli

operatori che svolgono attività oleoturistiche, da effettuarsi con delibera di giunta regionale.

L’Elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di filiere olivicole che

ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza regionale. L’Elenco ha funzione meramente ricognitiva.

Sono anche normati gli aspetti relativi alla promozione dell’oleoturismo e alla disciplina delle

attività di vigilanza e di controllo della corretta esecuzione dell’attività oleoturistica, i casi di

sospensione e di revoca dell’attività, le sanzioni da irrogare in caso di mancato rispetto di

quanto previsto dal presente schema e dalla normativa nazionale.

Infine viene disciplinata la norma transitoria relativa ai soggetti che già svolgono attività

riconducibili a quelle oleoturistiche alla data di entrata in vigore della legge.

Tra le disposizioni diverse, modificata la legge regionale che la disciplina in termini di

capacita ricettiva delle strutture di cui all’art. 41 della Lr. 11/1999, allineandola agli standard

definiti da altre normative regionali (ad es. Emilia Romagna, Marche, Lazio) con lo scopo di

fissare dei parametri univoci a livello regionale in quanto il riferimento alle regolamentazioni

vigenti a livello locale crea disparità di trattamento tra strutture ubicate in comuni diversi e

disomogeneità di requisiti richiesti. Vengono allineate, inoltre, le disposizioni introdotte dal

comma 7, dell’art, 13 ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n 245, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, rubricato “Disciplina delle locazioni per

finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice

Identificativo nazionale” in materia di sicurezza degli immobili, introducendo anche per

queste tipologie di attività l’obbligatorietà di presenza dei dispositivi per la rilevazione di

gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a

norma di legge.

Modificata, inoltre, la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, “Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-

ambientali e per il prelievo venatorio”, al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia delle

battute di caccia, soprattutto in contesti dove la fauna selvaggia è abbondante, con l’obbligo

per gli Ambiti Territoriali di Caccia di dotarsi di un perito balistico iscritto all’albo dei periti

balistici presso il tribunale.

