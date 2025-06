(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

“GIOVANI PROTAGONISTI: CHE BELLA IMPRESA!”: NUOVO STEP

CON LO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO GRATUITO “TEAM

FOR TEEN”

Nuovo importante step per il progetto “Giovani protagonisti: che bell’impresa!” con il quale la

Provincia di Novara ha partecipato negli scorsi mesi, aggiudicandosi un finanziamento pari a

108.000 euro, all’avviso pubblico nazionale “G.A.M.E. Upi 2.0”, iniziativa rivolta alle Province e

finalizzata alla promozione di interventi nell’ambito delle Politiche giovanili. Come si ricorderà, la

Provincia è Ente capofila di una partnership della quale fanno parte la cooperativa “Aurive”,

l’Università del Piemonte Orientale, le associazioni “Cabiria teatro” e “Rest-Art”, Upi Piemonte e

come associato il Comune di Novara.

Lo sportello prevede, come spiega il consigliere Gigantino,

Obiettivo di "Team for teeen"

oppure telefonare ai numeri 0321.378174, 0321.378106 e 0321.378168.