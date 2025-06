SAVE THE DATE – Presentazione Digital News Report Italia 2025 – martedì 17 giugno, ore 10, via Verdi 25 (Torino)

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

Digital News‌‌

Report Italia‌‌

seconda

2025‌ edizione‌

17 GIUGNO | ORE 10.00‌‌

MASTER IN GIORNALISMO DI TORINO‌‌

PALAZZO VENTURI, PRIMO PIANO – VIA VERDI 25‌

Saluti istituzionali‌

Introducono‌

Laura Scomparin,‌ direttrice scientifica del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca”

dell’Università di Torino‌

Riccardo Terzi,‌ Google head of News & publishers partnerships, Italy & Cee‌

Presentazione della ricerca‌‌

Alessio Cornia,‌ professore associato presso la School of Communications,‌‌

Dublin City University‌

Ne discutono‌

Chiara Albanese,‌ Italy bureau chief di Bloomberg News (contributo video)‌

Giuseppe Bottero,‌ vicedirettore de La Stampa‌

Mario Calabresi,‌ direttore di Chora Media‌

Paola Molino,‌ direttrice de L’Eco del Chisone‌

Agnese Pini,‌ direttrice di Quotidiano Nazionale (contributo video)‌

Conducono‌

Marco Ferrando,‌ direttore delle testate del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca”‌

‌dell’Università di Torino e vicedirettore di Avvenire‌

dell’Università

Marco Rubino,‌ Managing partner Community‌

Con il patrocinio di Ordine

‌Ordine dei Giornalisti consiglio nazionale, Ordine dei Giornalisti consiglio regionale del Piemonte,

Università degli Studi di Torino‌

Con il contributo di‌Compagnia di San Paolo, Google‌

Partner Community,

‌Community, Anso, Festival Glocal‌