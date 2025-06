RICORDIAMO OGGI dalle ore 9.30, Policlinico di Bari – Padiglione Asclepios, 1° piano

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 10 GIUGNO

9:30 – 18:00

Convegno: “Medicina di genere

e leadership femminile:

esperienze, prospettive e buone

pratiche in ambito sanitario”

Policlinico di Bari – Padiglione Asclepios, 1° piano

Ore 9:30 | Saluti istituzionali

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Serena Triggiani, Assessora Ambiente – Politiche di Genere

Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione

Puglia – Sanità

Antonio Sanguedolce, Direttore Generale dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria Policlinico

Modera

Annalisa Bellino, Dirigente Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere

ore 10:00 – 11:30 | Primo Panel – Prima Sessione mattutina

Cura e salute delle donne – il concetto di medicina di genere

Prof.ssa Anna Maria Moretti, Presidente della Società

Internazionale di Medicina di Genere

“La medicina di genere: stato dell’arte e nuove sfide per il futuro”

Dott. Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Promozione

della Salute e del Benessere animale

“Il Tavolo di medicina di genere ed il risvolto strategico

organizzativo sui dati clinici”

Dott.ssa Valentina Romano, Direttrice del Dipartimento

Welfare, Regione Puglia

“Pari opportunità e parità di trattamento per le persone

omossessuali, transgender e intersessuate. La Legge Regionale

25/2024”

ore 11:30 – 13:00 | Seconda Sessione mattutina

Focus tematico: Patologie nella donna – Esperienze e casi clinici

Prof. Marco Moschetta, Dirigente Medico Specialista

in Radiodiagnostica

“La Medicina di genere in Senologia: attualità e prospettive

future”.

Dott.ssa Antonia Mannarini, Dirigente Medico I livello

in Cardiologia

“La differenza di genere nelle malattie cardiovascolari”

Pausa Buffet

ore 14:30 | Secondo Panel – Sessione pomeridiana

Leadership femminile e chirurgia di genere

Leadership femminile in sanità: l’esperienza della chirurgia

Prof.ssa Angela Pezzolla

“Empowerment Femminile nel mondo chirurgico a partire dagli

anni 80: diritti e realtà”

Chirurgia femminile oggi: il punto di vista di “Women in Surgery”

Dott.ssa Daniela Rega, Presidente Women in Surgery Italia

“sfide, traguardi e prospettive”

Dott.ssa Caterina Dantona, Membro del Consiglio Direttivo di

Women in Surgery Italia

Tagli invisibili: l’impatto silenzioso della discriminazione di genere

Conclusioni: Assessora Serena Triggiani

Comitato

Scientifico:

Serena Triggiani

Annalisa Bellino

Giulia Sannolla

Antonella Caroli