PROMEMORIA – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Sabato 14 giugno piazza Marsilio Ficino ospiterà il concerto finale di “R.I.S.VA in Musica sotto le stelle”

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 PROGRAMMA

INTERVERRANNO

I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA RETE “R.I.S.VA. IN MUSICA”

Adriana Aprea, Lucia Bacci, Paola Brogi, Vincenzo Caldarella, Chiara Casucci, Simona

Chimentelli, Francesco Dallai, Simona Della Valle, Lucia Maddii, Cecilia Pampaloni, Alessandro

Papini, Paola Ponzuoli, Antonio Restaino.

DOCENTI DI MUSICA E REFERENTI DEL PROGETTO

Stefania Albini, Gianluca Bartolommei, Eleonora Bartoli, Lisa Berti, Alberta Cencetti, Andrea

Cincinelli, Johnatan De Sanctis, Tommaso Fognani, Franco Meoli, Carlotta Meldolesi, Francesco

Monti, Lucrezia Perricci, Guido Pratesi, Marisa Rossi, Andrea Soldani, Fabio Taruschio, Alberto

Turini, Lorenzo Vicari.

BRANI ESEGUITI

DIRETTORE ARTISTICO,

MAESTRO ANDREA TURINI

MAESTRO DEL CORO,

MIRIO COSOTTINI

DIRETTORE ENSEMBLE

ORCHESTRALE,

MASSIMO MELANI

ENSEMBLE ORCHESTRALE

Coldplay (M. Melani): Viva la vida

N. Piovani (M. Melani): La voce della

MELODRAMMA NELLA SCUOLA PRIMARIA

G. Rossini: Cenerentola

Una volta c’era un re (canzone di

Cenerentola, con il supporto del Coro in

L.I.S.)

O figlie amabili (coro dei servi del

principe)

Questo

avviluppato

(concertato atto II)

TECNOLOGIE DIGITALI, CORO IN L.I.S. E

Mango: La Rondine

CORO IN L.I.S. (Dir., Alessandra Cristofani)

Ultimo: Il bambino che contava le

stelle

Jovanotti: Ciao mamma

ENSEMBLE ORCHESTRALE – CORO TECNOLOGIE DIGITALI

Trad. francese (G. Bartolommei, M.

Cosottini, M. Melani): Vent fin

MAESTRO DEL CORO

NEL MELODRAMMA,

ALESSANDRO PAPINI

MAESTRO MUSICA CON

TECNOLOGIE DIGITALI,

PAOLO CORSI

ENSEMBLE ORCHESTRALE

H. Purcell (M. Melani): Rondeau, dalla

suite Abdelazer

ENSEMBLE ORCHESTRALE – CORO

Sia (M. Melani): Snowman

ENSEMBLE ORCHESTRALE

F. Schubert (M. Melani): Serenata

ENSEMBLE ORCHESTRALE – CORO

TECNOLOGIE DIGITALI

Trad. africano: Si ma ma ka

Trad. africano (M. Melani): Africa Mix

ENSEMBLE ORCHESTRALE

W.A. Mozart (M. Melani): Andante,

concerto per pianoforte ed orchestra

n°21 K467

ENSEMBLE ORCHESTRALE – CORO

D. P. Dorantes (M. Melani): Orobroy

ENSEMBLE ORCHESTRALE – CORO

DOCENTI

N. Piovani (M. Melani): La vita è bella