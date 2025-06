La doppietta delle Fiamme Oro nelle gare a squadre di spada chiude la splendida edizione degli Assoluti di Piacenza 2025

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Campionati Italiani Assoluti Piacenza 2025 – La doppietta delle Fiamme

Oro nelle gare a squadre di spada fa scorrere i titoli di coda su una

splendida edizione dei Tricolori

PIACENZA – La sesta e conclusiva giornata dei Campionati Italiani

Assoluti di Piacenza segna la doppietta delle Fiamme Oro Roma nelle

prove a squadre di spada. Le formazioni della Polizia di Stato, infatti,

hanno conquistato gli ultimi scudetti 2025, sia al maschile che al

femminile nell’arma non convenzionale, in due gare che hanno visto gli

stessi identici podi, con l’Esercito al secondo posto e l’Aeronautica al

terzo.

Tra gli uomini le Fiamme Oro hanno conquistato il titolo per il sesto

anno consecutivo. Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo

e Simone Mencarelli hanno comandato la competizione fin dalla fase a

gironi, chiudendo a braccia alzate grazie al successo in finale per

40-26 sul Centro Sportivo Esercito, d’argento con Gabriele Cimini,

Fabrizio Cuomo, Giacomo Paolini e Francesco Pio Iandolo. Medaglia di

bronzo per il Centro Sportivo Aeronautica Militare: Marco Paganelli,

Enrico Piatti, Jacopo Rizzi e Matteo Tagliariol hanno superato

nell’assalto che valeva il terzo posto, per 41-38, il Club Schermistico

Partenopeo, quarto classificato e primo tra i team “non in uniforme” con

Vittorio Amendola, Fabrizio Citro, Edoardo Diana e Gennaro Maria

Vitelli.

Anche nella gara di spada femminile è stato trionfo Fiamme Oro. Giulia

Rizzi, Alberta Santuccio, Alice Clerici e Lucrezia Paulis hanno

riportato alla Polizia uno scudetto che in questa specialità mancava dal

2019, battendo per 34-30 nell’ultimo atto, al tramonto di un match

bellissimo e combattuto, il Centro Sportivo Esercito, secondo

classificato con Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e

Mara Navarria. Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo

Aeronautica Militare. Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola e

Carola Maccagno hanno battuto 45-29, nella sfida per il bronzo, la

Methodos Sant’Agata Li Battiati, miglior società civile con questo

quarto posto griffato da Giordana Gallina, Lucia Grasso, Sara Saladdino

e dalla capitana Rossella Fiamingo (l’olimpionica catanese ha potuto

ancora una volta tirare a squadre con la sua società di allenamento non

essendo in gara il suo gruppo sportivo dei Carabinieri).

È stata l’ultima gara di Mara Navarria, che ha chiuso a Piacenza una

grande carriera da campionessa, segnata da tantissimi successi, su tutti

il titolo mondiale di Wuxi 2018 e l’oro olimpico a squadre di Parigi

2024. La spadista friulana dell’Esercito era stata salutata ieri da una

standing ovation, con l’abbraccio del Presidente federale Luigi Mazzone,

vivendo con grande emozione l’atto finale di un percorso di mamma-atleta

d’altissimo livello, pronta a dare ancora, in altri ruoli, il suo

preziosissimo contributo alla scherma italiana.

Scorrono così i titoli di coda su quest’edizione speciale dei Campionati

Italiani Assoluti 2025 ospitati, per la prima volta nella storia, dalla

città di Piacenza, grazie al fondamentale supporto della Regione

Emilia-Romagna e con un grandissimo sforzo della FIS per regalare un

allestimento suggestivo, una scenografia degna di un massimo evento

internazionale.

Una settimana di grande scherma, arricchita da tanti altri momenti di

fortissimo impatto: la mostra delle Fiaccole Olimpiche a cura del CONI,

la presenza di Milo e Tina, le mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e

Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, le attivazioni curate da

Italia Team, le esibizioni promozionali e molto apprezzate delle

discipline spada laser, chanbara e kendo, le iniziative collaterali con

le premiazioni del contest SafeEnGarde e delle “Eccellenze regionali”

dei territori di Lombardia, Umbria, Abruzzo e Trento, il Premio Siclari

per il miglior arbitro della stagione (vinto da Martina Pascucci) e

diverse altre attività che, coinvolgendo il pubblico, hanno

spettacolarizzato ulteriormente una competizione andata ben oltre

l’aspetto meramente agonistico. “_Era il Campionato Italiano che

volevamo_ – ha detto il Presidente federale Luigi Mazzone – _e lo

abbiamo costruito per mettere l’atleta al centro di una kermesse che

evocava più un Mondiale che una gara nazionale. Un grazie alla Regione

Emilia-Romagna, alla città di Piacenza, al Circolo Pettorelli guidato da

Alessandro Bossalini e a tutte le persone che hanno dato il massimo per

quest’organizzazione così accurata coordinata dalla Federazione, con

l’encomiabile impegno degli uffici federali e la regia del Gruppo di

lavoro Grandi Eventi. Sentiamo d’aver raggiunto l’obiettivo ma anche

d’essere solo all’inizio di un percorso per il cui seguito stiamo già

cominciando a lavorare. I nostri Assoluti rappresentano solo un punto di

ripartenza, nello sviluppo di un progetto che punta a dare un’immagine

sempre più bella, e vera, al nostro meraviglioso sport_”.

Prima delle finali di oggi, il Presidente del Comitato regionale CONI

Emilia-Romagna ha consegnato un riconoscimento alla Federazione Italiana

Scherma elogiando l’organizzazione degli Assoluti di Piacenza. Sul palco

con lui è salito il Consigliere federale Marcello Scisciolo, esprimendo

“_la soddisfazione della FIS per la riuscita di un evento a cui il

Consiglio teneva in maniera particolare, e che è stato caratterizzato da

un’organizzazione innovativa e di qualità_”.

SPADA MASCHILE

Classifica: 1. Fiamme Oro (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide

Di Veroli, Simone Mencarelli), 2. Centro Sportivo Esercito (Gabriele

Cimini, Fabrizio Cuomo, Francesco Pio Iandolo, Giacomo Paolini), 3.

Centro Sportivo Aeronautica Militare (Marco Paganelli, Enrico Piatti,

Jacopo Rizzi, Matteo Tagliariol), 4. Club Schermistico Partenopeo

(Vittorio Amendola, Fabrizio Citro, Edoardo Diana, Gennaro Maria

Vitelli)

SPADA FEMMINILE

Classifica: 1. Fiamme Oro (Alice Clerici, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi,

Alberta Santuccio), 2. Centro Sportivo Esercito (Nicol Foietta, Sara

Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria), 3. Centro Sportivo

Aeronautica Militare (Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola,

Carola Maccagno), 3. Methodos Sant’Agata Li Battiati (Rossella Fiamingo,

Giordana Gallina, Lucia Grasso, Sara Saladdino)

I CAMPIONI ITALIANI 2025

Sciabola maschile individuale: Leonardo Reale (Frascati Scherma)

Sciabola femminile individuale: Rebecca Gargano (Centro Sportivo

Aeronautica Militare)

Sciabola maschile a squadre: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo

Cantini, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina

Criscio, Flaminia Prearo, Mariella Viale)

Fioretto maschile individuale: Guillaume Bianchi (Gruppo Scherma Fiamme

Gialle)

Fioretto femminile individuale: Martina Sinigalia (Centro Sportivo

Carabinieri)

Fioretto maschile a squadre: Centro Sportivo Carabinieri (Mattia De

Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli),

Fioretto femminile a squadre: Fiamme Oro Roma (Giulia Amore, Erica

Cipressa, Greta Collini, Alice Volpi)

Spada maschile individuale: Ettore Leporati (Associazione Scherma Pro

Vercelli)

Spada femminile individuale: Giulia Rizzi (Fiamme Oro Roma)

Spada maschile a squadre: Fiamme Oro (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio

Cuomo, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli)

Spada femminile a squadre: Fiamme Oro (Alice Clerici, Lucrezia Paulis,

Giulia Rizzi, Alberta Santuccio) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [1]

Links:

——

[1] http://www.federscherma.it