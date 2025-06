Agenzia regionale 686.25 piemontese_due nuovi bandi sport

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

La Regione Puglia continua a investire concretamente nello sport come leva di inclusione, salute e partecipazione attiva. Con due nuovi Avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di oggi, parte un’ulteriore spinta al sostegno del sistema sportivo regionale, con particolare attenzione alle attrezzature e al diritto allo sport per tutte e tutti, senza barriere.

L’Avviso F 2025 prevede contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 7 mila euro, sugli acquisti di attrezzature tecnico-sportive effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

L’Avviso G prevede contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità con rimborsi fino al 95% della spesa sostenuta, con un massimo di 12.000 euro per ciascun beneficiario, sugli acquisti effettuati tra il 1° gennaio e il 1° dicembre 2025.

“Queste sono le misure più emblematiche della visione per cui, in Puglia, lo sport non è un lusso per pochi ma un diritto per tutti”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, sottolineando che “negli ultimi dieci anni abbiamo costruito un ecosistema che valorizza le persone, i territori, le comunità”.

Il primo bando è pensato per rendere palestre, impianti e spazi sportivi sempre più accessibili, attrezzati e funzionali. Si rivolge a Comuni pugliesi, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche e ASD o APS iscritte al Registro Sportivo e al Terzo Settore. La domanda si presenta solo online, con SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, a partire dalle 15:00 del 16 giugno fino alle 11:59 del 30 giugno 2025, tramite il link dedicato:

https://regionepuglia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ATTR_SPORT_2025Il budget complessivo è di circa 900 mila euro, divisi tra Comuni e altri soggetti sportivi.