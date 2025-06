Agenzia regionale 685.25 _ Fondazione Tito Schipa, nota congiunta progetto condiviso da Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

FONDAZIONE UNICA TITO SCHIPA: PROGETTO CONDIVISO DA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE DI LECCE

Nota congiunta dell’assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola, del consigliere regionale Paolo Pagliaro, del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva

Dar vita ad una grande Fondazione unica intitolata a Tito Schipa per promuovere l’immenso patrimonio di cultura, arte e bellezza legato alla figura del grande tenore. È questa la volontà condivisa da Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce emersa dall’incontro convocato ieri dall’assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola al museo Castromediano di Lecce.

Al tavolo interistituzionale hanno partecipato anche il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il consigliere regionale Paolo Pagliaro proponente e primo firmatario della proposta di legge che istituisce la fondazione Tito Schipa, approvata dal Consiglio a luglio 2022, il direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Aldo Patruno, il dirigente della sezione Sviluppo, Innovazione e reti Mauro Paolo Bruno, il funzionario della Provincia di Lecce Roberto Serra in rappresentanza del presidente della Provincia Stefano Minerva, il presidente del Conservatorio di Lecce Luigi Puzzovio.

Gli obiettivi della Fondazione unica intitolata a Tito Schipa – oltre all’attività di recupero, ricerca e divulgazione sulla vita e le opere del grande artista – saranno la valorizzazione della stagione lirica, la gestione dell’ex liceo musicale sede storica del conservatorio e, in generale, un’ampia collaborazione tra soggetti istituzionali e culturali: Conservatorio musicale e Camera di Commercio, enti, fondazioni e organizzazioni culturali.

La Fondazione ambisce ad allargare il proprio orizzonte operativo anche oltre i confini della provincia di Lecce e della Puglia attraverso concerti ed eventi, per farsi motore di cultura nel nome di Tito Schipa. Tra i progetti vi è anche l’istituzione di un museo che possa accogliere ed esporre cimeli e documenti del grande tenore.

L’auspicio comune è che, dalla sintonia di intenti e azioni tra Regione, Provincia, Comune ed altri soggetti coinvolti, possa trovare presto realizzazione questo progetto di straordinario valore per Lecce, il Salento e la Puglia.