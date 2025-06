Fwd: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – “Di persona, personalmente”: da mercoledì via alla rassegna gratuita “Il Giardino di Alceste”, che quest’anno omaggia Andrea Camilleri

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

un omaggio ad Andrea Camilleri nell’anno del centenario della sua nascita.

LETTURE AD ALTA VOCE

con: Simone Martini e Alessio Martinoli

improvvisazioni musicali di: Piero Bindi

in collaborazione con: Kanterstrasse

Mercoledì 11 giugno – ore 21:30

CIRCOLO ARCI BURCHIO

GLI ARANCINI DI MONTALBANO

Racconto che da il nome ad una raccolta pubblicata per la prima volta nel

1999. Siamo a fine anno e il commissario riceve inviti da ogni parte per il

cenone di Capodanno …

Mercoledì 18 giugno – ore 21:30

CIRCOLO RICREATIVO PONTE AGLI STOLLI

IL BIRRAIO DI PRESTON

Romanzo del 1995, tratto da fatti realmente accaduti, racconta il malumore

popolare contro il malgoverno, accresciuto dalla volontà di un prefetto di

inaugurare il nuovo teatro lirico …

Mercoledì 25 giugno – ore 21:30

BIBLIOTECA “GILBERTO ROVAI”

Piazzale L. Mazzanti, 10 – Incisa

UN FILO DI FUMO

Breve romanzo pubblicato nel 1980. «Lo spunto me lo diede un volantino

anonimo trovato tra le carte di mio nonno che metteva in guardia contro i

maneggi di un commerciante di zolfi…»

Mercoledì 2 luglio – ore 21:30

CIRCOLO ARCI RESTONE

LA MOSSA DEL CAVALLO

Romanzo poliziesco del 1999, ispirato da un fatto di cronaca realmente

accaduto a Barrafranca (Enna) nel XIX secolo…

Mercoledì 9 luglio – ore 21:30

CIRCOLO SMS POGGIO ALLA CROCE

Piazza del Giaggiolo, Loc. Poggio alla Croce

AUTODIFESA DI CAINO

Monologo che Camilleri aveva preparato per il suo ritorno al teatro.

Una riflessione sul Bene e il Male che chiama i lettori a pronunciare il verdetto.

Giovedi 17 luglio – ore 21:30

VILLA CASAGRANDE

Via G. B. Del Puglia, 61 – Figline

LA PAURA DI MONTALBANO

Racconto che dà il titolo alla raccolta omonima di sei racconti.

Montalbano è in vacanza con la sua fidanzata Livia che lo ha “trascinato”

in una località di montagna a casa di amici…

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

info: cultura@comunefiv.it