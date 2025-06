comunicato – IL PIEMONTE AL CENTRO DEL CICLOTURISMO NAZIONALE: PRESENTATA IN REGIONE PIEMONTE LA TAPPA DI SESSAME DELL’ABT FESTIVAL 2025

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

Torino, 9 giugno 2025

IL PIEMONTE AL CENTRO DEL CICLOTURISMO NAZIONALE:

PRESENTATA IN REGIONE PIEMONTE LA TAPPA DI SESSAME DELL’ABT FESTIVAL 2025

Si è svolta oggi nel Grattacielo della Regione Piemonte, la conferenza stampa di presentazione della tappa piemontese dell’ ABT Festival – Appennino Bike Tour 2025, che si terrà a Sessame (AT) il prossimo 21 giugno.

Presenti l’ a ssessore r egionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo Marco Gabusi, i l s indaco di Sessame Paolo Carlo Milano e i l d irettore g enerale di Vivi Appennino Enrico Della Torre, promotore dell’iniziativa.

Sessame sarà l’unico Comune del Piemonte a ospitare una tappa dell’Appennino Bike Tour, il grande progetto di valorizzazione della Ciclovia dell’Appennino, 2.600 km su due ruote attraverso 14 Regioni italiane, unendo mobilità sostenibile, turismo lento e scoperta del territorio.

«Il Piemonte si conferma protagonista nello sviluppo della mobilità dolce e del cicloturismo, settori sempre più strategici per unire sostenibilità, benessere e promozione del territorio. Accogliere una tappa dell’Appennino Bike Tour è motivo di orgoglio: è un’occasione per valorizzare i nostri borghi, incentivare un turismo rispettoso dell’ambiente e costruire nuove opportunità per l’economia locale. Come Regione, continueremo a investire con decisione sulle ciclovie e sulle reti infrastrutturali che accompagnano questo tipo di turismo attivo e consapevole», ha dichiara l’assessore Gabusi.

Enrico Della Torre ha spiegato che «l’ABT Festival nasce con l’obiettivo di dare voce e visibilità ai territori dell’Appennino, spesso poco conosciuti ma straordinariamente ricchi di valore. È un progetto che unisce scoperta, sostenibilità e sviluppo locale, creando una vera e propria dorsale verde d’Italia. La Ciclovia dell’Appennino non è solo un percorso cicloturistico: è un’occasione di incontro tra comunità, un racconto continuo di territori autentici, un’opportunità per rilanciare le aree interne generando un nuovo indotto economico e sociale. L’idea è quella di costruire insieme una via ecosostenibile che colleghi persone, storie, paesaggi e tradizioni, aprendo nuovi orizzonti di crescita e identità condivisa per l’Appennino».

«Siamo felici e onorati di essere l’unico Comune del Piemonte ad aver vinto il bando per ospitare l’ABT Festival 2025. Sessame rappresenta il cuore della Langa astigiana: un territorio autentico, fatto di colline ricche di storia, paesaggi mozzafiato, artigianato, vino e cultura. Iniziative come questa sono l’occasione perfetta per far conoscere le nostre eccellenze, dal patrimonio naturalistico ai prodotti locali, e per costruire insieme una nuova narrazione del nostro Appennino: viva, accogliente e tutta da scoprire in bicicletta», ha concluso i l s indaco di Sessame.

La giornata del 21 giugno a Sessame sarà ricca di appuntamenti: si part irà alle ore 8 con una pedalata tra le colline, per proseguire fino alle 18 con eventi, sport e attività per bambini. Alle 16 spazio alla riflessione con il Forum regionale sullo sviluppo sostenibile dell’Appennino.

