(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Ballottaggio Matera: Francesco Cupparo (Fi), assessore regionale, ha vinto

la coerenza contro la coalizione arlecchino

Francesco Cupparo

“I materani hanno scelto Antonio Nicoletti e la proposta politica del

centrodestra per costruire insieme il futuro di Matera. Il voto per

Nicoletti – secondo la tendenza in vantaggio in tutte le sezioni elettorali

– è la migliore risposta della comunità alla governabilità cittadina che

stravolge i risultati del primo turno segnato dall’alto numero di liste e

candidati della “coalizione arlecchino”. Sono prevalsi il programma e la

coalizione coerenti rispetto alla confusione e agli interessi di parte.

L’apporto di Forza Italia per il successo di Nicoletti è stato rilevante”.