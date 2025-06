Assoluti di Piacenza, nella spada scudetto tris per l’olimpionica Giulia Rizzi ed exploit del 17enne Ettore Leporati

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

per l’olimpionica Giulia Rizzi ed exploit del 17enne Ettore Leporati

PIACENZA – La terza volta da campionessa d’Italia per l’olimpionica

Giulia Rizzi e la rivelazione Ettore Leporati. Sono loro i vincitori

degli scudetti 2025 della spada individuale ai Campionati Italiani

Assoluti di Piacenza al tramonto di una giornata di straordinarie

emozioni, tra colpi di classe e colpi di scena.

Nella gara femminile cala il tris tricolore Giulia Rizzi. Campionessa

uscente di Cagliari 2024, dopo aver già vinto a Cassino 2021,

l’olimpionica delle Fiamme Oro ha trionfato anche sulle pedane

piacentine. La spadista friulana ha superato nell’ultimo atto con il

punteggio di 13-10 Alessandra Bozza del Centro Sportivo Aeronautica

Militare, alla quale è andata la piazza d’onore. Medaglie di bronzo per

l’altra campionessa di Parigi 2024, Alberta Santuccio delle Fiamme Oro,

superata in semifinale dalla compagna di squadra, e per Federica Isola

del Centro Sportivo Aeronautica Militare, che aveva invece ceduto contro

Bozza.

“_Sono felicissima di essermi riconfermata qui agli Assoluti, una gara

che per noi è sempre speciale. E adesso testa agli Europei di Genova,

perché giochiamo in casa_”, le parole di Giulia Rizzi.

Ai piedi del podio, 5^ classificata Beatrice Cagnin (Centro Sportivo

Aeronautica Militare), 6^ Susan Maria Sica (SS Lazio Scherma Ariccia),

7^ Gaia Caforio (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e 8^ Miriana

Morciano (Scherma Lame Azzurre Brindisi).

Incredibile successo nella prova di spada maschile griffato Ettore

Leporati. Il portacolori dell’Associazione Scherma Pro Vercelli, classe

2007, è stato autore di un clamoroso _exploit_ superando in finale per

15-10 il vicecampione del mondo in carica Davide Di Veroli delle Fiamme

Oro Roma, al quale è andata la medaglia d’argento. Terzo gradino del

podio per altre due grandissime sorprese di oggi, entrambi

rappresentanti di società “civili”: si sono infatti divisi la piazza di

bronzo Eugenio Tradardi dell’Accademia Scherma Marchesa Torino e Pietro

Nicoli del Circolo Scherma Castelfranco Veneto.

“_Non mi sarei mai aspettato questa vittoria, in una gara di grandi

campioni, sono contento e anche molto emozionato_”, ha detto il 17enne

piemontese, che diventerà maggiorenne a settembre. Leporati sfiora il

record stabilito proprio in questa edizione degli Assoluti da Leonardo

Reale, vincitore nella sciabola a 16 anni. Per la specialità della spada

maschile solo Sandro Resegotti, nel 1983, fu vincitore più giovane di

lui (aveva 17 anni e cinque mesi).

Si sono fermati ai margini della “zona medaglie” chiudendo dal 5° all’8°

posto, eliminati in un emozionantissimo giro di quarti di finali, Andrea

Santarelli (Fiamme Oro Roma), Matteo Galassi (Centro Sportivo

Carabinieri), Marco Francesco Locatelli (Polisportiva Scherma Bergamo) e

Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro Roma).

Domani la sesta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti

Piacenza 2025: il sipario calerà con le due prove a squadre di spada,

finali in diretta dalle 17.30 su Rai Sport HD.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPADA FEMMINILE – PIACENZA, 9 GIUGNO 2025

Qui i risultati [1]

Classifica: 1. Giulia Rizzi (Fiamme Oro Roma), 2. Alessandra Bozza

(Centro Sportivo Aeronautica Militare), 3. Federica Isola (Centro

Sportivo Aeronautica Militare), 3. Alberta Santuccio (Fiamme Oro Roma),

5. Beatrice Cagnin (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 6. Susan

Maria Sica (SS Lazio Scherma Ariccia), 7. Gaia Caforio (Centro Sportivo

Aeronautica Militare), 8. Miriana Morciano (Scherma Lame Azzurre

Brindisi)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPADA MASCHILE – PIACENZA, 9 GIUGNO 2025

Qui i risultati [2]

Classifica: 1. Ettore Leporati (Associazione Scherma Pro Vercelli), 2.

Davide Di Veroli (Fiamme Oro Roma), 3. Eugenio Tradardi (Accademia

Scherma Marchesa Torino), 3. Pietro Nicoli (Circolo Scherma Castelfranco

Veneto), 5. Andrea Santarelli (Fiamme Oro Roma), 6. Matteo Galassi

(Centro Sportivo Carabinieri), 7. Marco Francesco Locatelli

(Polisportiva Scherma Bergamo), 8. Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro

Roma)

I CAMPIONI ITALIANI 2025

Sciabola maschile individuale: Leonardo Reale (Frascati Scherma)

Sciabola femminile individuale: Rebecca Gargano (Centro Sportivo

Aeronautica Militare)

Sciabola maschile a squadre: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo

Cantini, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina

Criscio, Flaminia Prearo, Mariella Viale)

Fioretto maschile individuale: Guillaume Bianchi (Gruppo Scherma Fiamme

Gialle)

Fioretto femminile individuale: Martina Sinigalia (Centro Sportivo

Carabinieri)

Fioretto maschile a squadre: Centro Sportivo Carabinieri (Mattia De

Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli),

Fioretto femminile a squadre: Fiamme Oro Roma (Giulia Amore, Erica

Cipressa, Greta Collini, Alice Volpi)

Spada maschile individuale: Leonardo Reale (Frascati Scherma)

Spada femminile individuale: Giulia Rizzi (Fiamme Oro Roma) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

