Presidente Commissione consiliare

“Contro il fenomeno della ‘ndrangheta,

della corruzione e dell’illegalità diffusa”

Molinaro (FdI) -Condanna ferma contro gli atti intimidatori: solidarietà a Rosario Gullo a Fuscaldo e agli imprenditori agricoli colpiti

Atti intimidatori e incendi dolosi che minano la sicurezza dei cittadini e la libertà di impresa. Questo purtroppo sta accadendo! Gli ultimi episodi, tra cui l’incendio di due auto a Fuscaldo (CS) che ha colpito Rosario Gullo e a Vibo ai danni dell’azienda dell’avv. Talarico rappresentano un vile attacco contro chi lavora onestamente, portando avanti un’economia sana e libera dalle pressioni criminali.

Come Presidente della Commissione Consiliare antindrangheta, esprimo solidarietà piena e incondizionata alle vittime di questi atti intimidatori che oltre al danno economico vedono minata la serenità delle proprie famiglie. Secondo le indagini della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), – aggiunge il presidente Molinaro – la ‘ndrangheta utilizza minacce, incendi dolosi e aggressioni per mantenere il controllo del territorio e intimidire chi si oppone alle sue attività. Mi rendo conto che la solidarietà è fondamentale, ma non può essere l’unica risposta davanti a questi episodi criminali che atterriscono le comunità. Occorre sicuramente il potenziamento della sicurezza intensificando la video sorveglianza soprattutto nelle aree più a rischio e sempre maggiori controlli contro le infiltrazioni criminali. È importante anche la denuncia di questi episodi garantendo le misure di sicurezza adeguate a chi decide di esporsi. “Bruciano auto e aziende agricole cercando di bruciare le speranze ma la Calabria onesta non si piegherà alla violenza. Le istituzioni – conclude Molinaro – risponderanno con fermezza e gli inquirenti faranno luce colpendo chi delinque, sostenendo chi ha il coraggio di opporsi alle pressioni criminali. Non lasceremo soli imprenditori e cittadini che difendono il loro diritto a lavorare in libertà.”

08/06/2025 Nota stampa di Pietro Molinaro Presidente della Commissione Consiliare anti ndrangheta