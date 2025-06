Assoluti Piacenza 2025 – Titoli a squadre di fioretto per le Fiamme Oro al femminile e i Carabinieri al maschile

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

fioretto per le Fiamme Oro al femminile e i Carabinieri al maschile. Da

domani in pedana la spada

PIACENZA – Il team femminile delle Fiamme Oro e la formazione maschile

dei Carabinieri hanno vinto gli scudetti 2025 nelle gare a squadre di

fioretto ai Campionati Italiani Assoluti di Piacenza. Anche la domenica

di assalti, sulle pedane dell’Expo prima e poi del Palabanca per le

finali, ha regalato spettacolo e incontri tiratissimi nella quarta

giornata di questa edizione dei “nuovi” tricolori della scherma azzurra.

Nella competizione femminile si conferma sul tetto d’Italia la squadra

delle Fiamme Oro. Le poliziotte Alice Volpi, Erica Cipressa, Giulia

Amore e Greta Collini hanno superato con il punteggio di 45-42 in

un’avvincente finale il Gruppo Scherma Fiamme Gialle, d’argento con

Camilla Mancini, Matilde Molinari, Margherita Lorenzi e Beatrice Monaco.

Medaglia di bronzo per il Centro Sportivo Carabinieri: Arianna Errigo,

Martina Sinigalia, Martina Batini e Anna Cristino hanno superato per

45-32 nel match per il terzo posto il Centro Sportivo Aeronautica

Militare (Francesca Palumbo, Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari e

Aurora Grandis).

Carico di affetto il saluto di compagne di squadra e avversarie,

semplicemente delle sue amiche, a Beatrice Monaco, che a Piacenza ha

vissuto il suo ultimo Campionato Italiano Assoluto.

Nel fioretto maschile il tricolore è stato conquistato dal Centro

Sportivo Carabinieri. Damiano Rosatelli, Alessio Di Tommaso, Tommaso

Martini e Mattia De Cristofaro hanno riportato lo scudetto all’Arma tre

anni dopo l’ultima volta (era Courmayeur 2022) battendo in un ultimo

atto bellissimo, con il risultato di 45-41, il Centro Sportivo

Aeronautica Militare, secondo classificato con Alessio Foconi, Lorenzo

Nista, Pietro Velluti e Raian Adoul.

Terzo gradino del podio per il Gruppo Scherma Fiamme Gialle: Guillaume

Bianchi, Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi hanno battuto 45-32 nella

sfida per il bronzo il Centro Sportivo Esercito (Davide Filippi,

Francesco Pio Iandolo e Alessandro Stella).

La domenica del Palabanca, arricchita anche da una nuova suggestiva

esibizione di spada laser, molto applaudita così com’era accaduto nei

giorni scorsi per il momento promozionale dedicato al chanbara, ha

vissuto anche un prologo riservato al Comitato FIS Lombardia e alle

Delegazioni di Umbria, Abruzzo e Trento che hanno portato a Piacenza le

rispettive “eccellenze regionali”, premiando i protagonisti delle

società territoriali prima delle fasi finali degli Assoluti.

Archiviato il fioretto, domani la quinta giornata dei Campionati

Italiani Assoluti Piacenza 2025 vedrà entrare in scena la spada con le

due gare individuali: fasi finali in diretta dalle 17.30 su Rai Sport

CAMPIONATI ITALIANI SERIE A1 FIORETTO MASCHILE – PIACENZA, 8 GIUGNO 2025

Qui i risultati [1]

Classifica: 1. Centro Sportivo Carabinieri (Mattia De Cristofaro,

Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli), Centro Sportivo

Aeronautica Militare (Raian Adoul, Alessio Foconi, Lorenzo Nista, Pietro

Velluti), 3. Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Guillaume Bianchi, Giuseppe

Franzoni, Giulio Lombardi), 4. Centro Sportivo Esercito (Davide Filippi,

Francesco Pio Iandolo, Alessandro Stella)

CAMPIONATI ITALIANI SERIE A1 FIORETTO FEMMINILE – PIACENZA, 8 GIUGNO

2025

Qui i risultati [2]

Classifica: 1. Fiamme Oro Roma (Giulia Amore, Erica Cipressa, Greta

Collini, Alice Volpi), 2. Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Margherita

Lorenzi, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco), 3. Centro

Sportivo Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo,

Martina Sinigalia), 4. Centro Sportivo Aeronautica Militare (Elisabetta

Bianchin, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Francesca Palumbo)

I CAMPIONI ITALIANI 2025

Sciabola maschile individuale: Leonardo Reale (Frascati Scherma)

Sciabola femminile individuale: Rebecca Gargano (Centro Sportivo

Aeronautica Militare)

Sciabola maschile a squadre: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo

Cantini, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina

Criscio, Flaminia Prearo, Mariella Viale)

Fioretto maschile individuale: Guillaume Bianchi (Gruppo Scherma Fiamme

Gialle)

Fioretto femminile individuale: Martina Sinigalia (Centro Sportivo

Carabinieri)

Fioretto maschile a squadre: Centro Sportivo Carabinieri (Mattia De

Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli)

Fioretto femminile a squadre: Fiamme Oro Roma (Giulia Amore, Erica

Cipressa, Greta Collini, Alice Volpi) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

