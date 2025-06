Agenzia regionale 674.25 Amati i numeri della settimana

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 I numeri della settimana, Amati: “Dai farmaci agli asili, la Regione ha

pagato oltre 357 mln di euro. A 67 Comuni 21,6 milioni per interventi

educativi, sociali, ambientali e infrastrutturali”

Il report settimanale dal 29 maggio al 5 giugno 2025 sui mandati di

pagamento della Regione Puglia.

Una nota dell’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati

“Nell’ultima settimana, la Regione Puglia ha pagato oltre 357 milioni di

euro, di cui 21,6 milioni destinati a 67 Comuni. Continuiamo a trasformare

il bilancio in uno strumento vivo, concreto e al servizio delle persone. La

parte più cospicua riguarda la sanità pubblica. Alla sola ASL di Bari sono

stati trasferiti 168 milioni di euro, tra cui: 147,7 milioni per il

finanziamento del Servizio sanitario nazionale; spiccano anche i 17,3

milioni destinati all’acquisto di farmaci PHT per la distribuzione diretta;

2,8 milioni per il rafforzamento dei servizi di sanità pubblica ambientale

(PNRR-PNC); e 39mila euro per il progetto Ambulatorio Mobile Polivalente

per donatori di midollo osseo.

Alla ASL sono andati complessivamente 36,6 milioni, mentre agli IRCCS di

Bari e Castellana e ai Policlinici universitari di Bari e Foggia sono stati

liquidati 12,7 milioni.

Importante anche il contributo per la mobilità regionale: Ferrovie del Sud

Est ha ricevuto 56,4 milioni per il servizio pubblico automobilistico e

ferroviario, comprensivi dei rimborsi per percorrenze non effettuate causa

scioperi.

All’Acquedotto Pugliese sono stati pagati 38,6 milioni di euro, in gran

parte destinati a opere infrastrutturali cofinanziate con fondi FESR

2021-2027 e FSC, tra cui interventi a Mola di Bari, Carovigno, Ugento,

Nardò, Gallipoli e per il completamento dell’acquedotto del Locone.

Oltre 21,6 milioni ai Comuni pugliesi per finanziare interventi strategici

in ambito educativo, sociale, ambientale e infrastrutturale.

“Sostenere concretamente i Comuni significa dare gambe alle politiche

pubbliche. Parliamo di servizi essenziali come i buoni educativi per

l’infanzia, i piani sociali di zona, la rigenerazione urbana, l’inclusione

e la legalità”.

Tra i contributi più consistenti si segnala il finanziamento da 3,3 milioni

di euro al Comune di Bari per i buoni educativi destinati ai bambini da

zero a tre anni, e quello da 2,3 milioni al Comune di San Severo, che

include anche interventi per la bonifica della ex discarica comunale.

Massafra riceve oltre 2,2 milioni per i buoni servizio minori, mentre

Lecce, Conversano, Gioia del Colle, Foggia, Altamura, Matino e Brindisi si

attestano tra i primi dieci Comuni per importo ricevuto.

Le risorse hanno coperto misure di welfare a favore di minori e famiglie,

la liquidazione dei piani sociali di zona e del Fondo per la non

autosufficienza, interventi di rigenerazione urbana, progetti di promozione

turistica, culturale e sportiva, fino alla riqualificazione di scuole e

ambienti pubblici.

Infine, 5,1 milioni sono stati liquidati alla Fondazione Apulia Film

Commission, tra cui 3,4 milioni per il nuovo Apulia Film Fund e 120mila

euro per un programma sperimentale di apprendimento della lingua inglese

nella fascia prescolare.