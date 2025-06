(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI PIACENZA 2025 – IL TEAM MASCHILE DEI

CARABINIERI E LA FORMAZIONE FEMMINILE DELLE FIAMME ORO HANNO VINTO GLI

SCUDETTI DELLA SCIABOLA A SQUADRE

PIACENZA – Il team maschile dei Carabinieri e la formazione femminile

delle Fiamme Oro hanno vinto gli scudetti 2025 della sciabola a squadre.

È il verdetto della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di

Piacenza 2025, che ha regalato spettacolo ed emozioni.

Nella prova degli uomini titolo tricolore per l’Arma si è ripresa un

titolo che mancava dal 2012. Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea

ed Edoardo Cantini hanno portato i Carabinieri sul gradino più alto del

podio battendo in finale per 45-35 le Fiamme Oro, detentrici del titolo,

oggi al secondo posto con Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Riccardo

Nuccio e Massimo Sibillo.

Medaglia di bronzo per il Centro Sportivo Esercito con Dario Cavaliere,

Gabriele Foschini e Giovanni Repetti: 45-44 il verdetto di un’avvincente

sfida per il terzo posto vinta contro il Centro Sportivo Aeronautica

Militare (Edoardo Reale, Valerio Reale, Daniele Franciosa e Leonardo

Tocci). Ultima stoccata messa a segno proprio da Giovanni Repetti,

protagonista insieme all’argento olimpico a squadre di Tokyo Enrico

Berrè e a Riccardo Nuccio di un emozionante momento di saluto da parte

della scherma italiana. Per i tre sciabolatori azzurri, infatti, quella

di Piacenza è stata l’ultima edizione da protagonisti in pedana degli

Assoluti nazionali, e per questo il pubblico del Palabanca, insieme al

Presidente federale Luigi Mazzone, ha tributato una meritatissima

_standing ovation_ ad atleti che hanno saputo farsi apprezzare non solo

per risultati e professionalità, ma anche per comportamento e passione

che hanno caratterizzato le rispettive carriere.

Vince il titolo italiano di sciabola femminile a squadre il team delle

Fiamme Oro Roma, per la Polizia un successo che in questa specialità tra

le donne mancava da sei anni. Martina Criscio, Mariella Viale, Sofia

Ciaraglia e Flaminia Prearo hanno superato in finale con il punteggio di

45-33 il Centro Sportivo Esercito, al quale è andato la medaglia

d’argento al collo di Chiara Mormile, Elisabetta Borrelli e Michela

Landi. Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo Aeronautica

Militare: la campionessa individuale Rebecca Gargano, Michela Battiston,

Alessia Di Carlo e Claudia Rotili hanno superato 45-39 il Gruppo Scherma

Fiamme Gialle (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Manuela Spica e

Beatrice Monaco).

Archiviato il programma della sciabola, domani la terza giornata dei

Campionati Italiani Assoluti Piacenza 2025 vedrà entrare in scena il

fioretto con le due gare individuali: fasi finali in diretta dalle 17.30

su RAI Sport.

CAMPIONATI ITALIANI SERIE A1 SCIABOLA FEMMINILE – PIACENZA, 6 GIUGNO

2025

Qui i risultati [1]

Classifica: 1. Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio,

Flaminia Prearo, Mariella Viale), Centro Sportivo Esercito (Elisabetta

Borrelli, Michela Landi, Chiara Mormile), 3. Centro Sportivo Aeronautica

Militare (Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Claudia

Rotili), 4. Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Benedetta Fusetti, Carlotta

Fusetti, Beatrice Monaco, Manuela Spica)

CAMPIONATI ITALIANI SERIE A1 SCIABOLA MASCHILE – PIACENZA, 6 GIUGNO 2025

Qui i risultati [2]

Classifica: 1. Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo Cantini, Michele

Gallo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea), 2. Fiamme Oro Roma (Francesco

Bonsanto, Riccardo Nuccio, Massimo Sibillo, Pietro Torre), 3. Centro

Sportivo Esercito (Dario Cavaliere, Gabriele Foschini, Giovanni Repetti)

, 4. Centro Sportivo Aeronautica Militare (Daniele Franciosa, Edoardo

Reale, Valerio Reale, Leonardo Tocci)

I CAMPIONI ITALIANI 2025

Sciabola maschile individuale: Leonardo Reale (Frascati Scherma)

Sciabola femminile individuale: Rebecca Gargano (Centro Sportivo

Aeronautica Militare)

Sciabola maschile a squadre: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo

Cantini, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina

Criscio, Flaminia Prearo, Mariella Viale) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

