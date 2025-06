(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

Thu 05 June 2025

GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 2025

Bergamo, 05 giugno 2025 –

L’appuntamento ricorre il 7 giugno su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) e della FAO. L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

ribadisce il proprio impegno nella promozione di alimenti sicuri e nella tutela

della Salute Pubblica, diffondendo i dati dell’attività svolta nel 2024 dal

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e dal Dipartimento Veterinario.

Nel 2024, Le attività di prevenzione e controllo in tema di Sicurezza degli

Alimenti e nutrizione di ATS Bergamo hanno posto particolare attenzione alla

tracciabilità e alla conservazione degli alimenti. Un esempio significativo è

l’operazione congiunta con la Polizia Locale di Bergamo, che ha portato al

sequestro di 150 kg di prodotti ittici non conformi agli standard igienico-

sanitari e di tracciabilità.

Alcuni dati di attività del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:

SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 sono stati inseriti nel sistema

IMPreS@-BI n. 2.972 controlli su 1.658 imprese e strutture,

Le attività di ispezione, audit e campionamento hanno rappresentato il 66,2%

(1.851 su 2.972) del totale dei controlli.

Controllo dei funghi e sicurezza alimentare domestica

ATS attiva annualmente il servizio gratuito di certificazione della

commestibilità dei funghi con l’ispettorato Micologico, nel 2024 aperto dal 19

agosto al 28 novembre in 3 sedi sul territorio, con l’introduzione della

prenotazione anche online. Questo servizio è fondamentale per prevenire

intossicazioni alimentari dovute al consumo di funghi non commestibili o mal

conservati. Gli Ispettori Micologi hanno forniscono informazioni anche sulla

modalità di consumo dei funghi e svolgono consulenza presso gli Ospedali

per l’individuazione del fungo che ha provocato l’intossicazione, al fine della

somministrazione della terapia corretta.

Attività 2024:

 220 certificazioni su funghi spontanei raccolti da privati;

 6 interventi per intossicazioni, che hanno coinvolto 8 cittadini.

Controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano:

Nel periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2024 sono stati effettuati n. 1006

prelievi conoscitivi programmati e n. 419 campionamenti, pari al 100% dei

campioni programmati per l’anno in corso.

Sono inoltre stati effettuati n. 33 campioni a seguito di non conformità

riscontrate nel campione conoscitivo programmato e/o in emergenza e /o da

campione di saggio da programma specifico.

Sono stati effettuati anche n. 44 campionamenti per ricerca PFAS e n. 24 per

la verifica della radioattività (per entrambe le tipologie pari al 100% del

programmato).

IGIENE DELLA NUTRIZIONE

Ristorazione collettiva: linee di indirizzo regionale per una sana

alimentazione in ospedali e strutture sociosanitarie ed assistenziali diverse

dalle RSA

Il personale della Struttura Semplice (S.S.) Nutrizione ha partecipato alla

stesura delle “Linee di indirizzo Regionali per una sana alimentazione negli

asili nido” e alla stesura delle “Linee di indirizzo Regionali per l’alimentazione

negli ospedali”.

Attività di sorveglianza nutrizionale

Per l’intero anno è proseguita l’attività di verifica e controllo sulla qualità

nutrizionale dei pasti forniti in ristorazioni collettive. Nello specifico sono state

eseguite n° 61 ispezioni in asili nido con cucina interna o pasto trasportato,

centri cottura scolatici e refettori

Sono stati organizzati n° 10 incontri sulla sana e corretta alimentazione rivolti

ai genitori degli alunni delle

scuole (nido, scuola dell’infanzia e primaria).

In caso di esigenze formative è stata garantita la partecipazione alle

Commissioni Mensa (N.6).

È stata garantita la partecipazione ai corsi di aggiornamento rivolti al

personale di asili nido.

La sicurezza alimentare implica anche il coinvolgimento dei professionisti del

Dipartimento Veterinario, impegnati costantemente in attività di controllo e

monitoraggio. Dalla Prevenzione della diffusione di malattie ai controlli sulle

filiere, fino alle certificazioni per l’export di alimenti di origine animale. Alcuni

numeri:

 verifica sul rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare e

benessere animale → Vigilanza. 730 controlli in stabilimenti

riconosciuti e 704 in esercizi registrati, con un focus particolare sulla

corretta etichettatura dei prodotti e sulla lotta contro le frodi alimentari;

 a garanzia della sicurezza e qualità delle carni destinate al consumo

umano → monitoraggio sulla macellazione di 45.000 suini, 12.700

 prelievo su alimenti e mangimi per verificare la loro conformità alle

normative, con un focus particolare sulla ricerca di contaminanti e

residui di farmaci → Campionamento. 1.639 campioni su alimenti e

mangimi, e 32 su prodotti introdotti dalla UE;

 protezione della Salute Pubblica e la sicurezza alimentare in caso di

eventi imprevisti, con un focus particolare sulla tempestività e l’efficacia

degli interventi → Emergenze. gestione di 162 sistemi d’allerta per

alimenti e mangimi e 20 casi di malattie a trasmissione alimentare;

 prevenzione dell’antibiotico resistenza e tutela della salute dei

consumatori → Farmacosorveglianza. 256 controlli in Azienda per

verificare il corretto utilizzo dei farmaci veterinari negli allevamenti

Collaborazioni e sinergie

ATS collabora con diverse Istituzioni e Autorità per garantire la sicurezza

alimentare. Nel 2024, è stato portato a termine un piano di vigilanza

congiunta Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria/Dipartimento

Veterinario e altri Enti, focalizzato sulla ristorazione collettiva e pubblica.

Durante questi sopralluoghi, sono stati eseguiti tamponi ambientali per

monitorare la presenza di agenti patogeni.

Attività coordinata e congiunta con il Dipartimento Veterinario (DV): nel

rispetto del Piano Integrato dei Controlli 2024, il programma delle ispezioni

congiunte con il Dipartimento Veterinario comprende 53 attività. Al

31/12/2024 sono state effettuate un totale di n. 53 ispezioni congiunte. (fonte

dati: SIST, Gestionale DV)

“Quello di ATS Bergamo è un impegno continuo per la Salute Pubblica.

Garantire alimenti sicuri è una responsabilità condivisa tra istituzioni,

operatori del settore e cittadini -commenta Nicoletta Castelli, Direttore

Sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo-. Continueremo a

lavorare per promuovere una filiera alimentare sana e sicura, tutelando la

salute della nostra comunità.”

