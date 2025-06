COMUNICATO STAMPA, ALFONSI: GIORNATA MONDIALE AMBIENTE, CONTRASTIAMO INQUINAMENTO DA PLASTICA CON EDUCAZIONE, BUONE PRATICHE E DIFFERENZIATA

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

INQUINAMENTO DA PLASTICA CON EDUCAZIONE, BUONE PRATICHE E DIFFERENZIATA

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Assessora

all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina

Alfonsi partecipa al Talk “Tra Plastica e Natura: un patto da riscrivere?”,

organizzato da Earth Day Italia al laghetto dell’EUR, un momento di

riflessione sul tema che la Nazioni Unite hanno scelto per le celebrazioni

2025, l’inquinamento da plastica.

L’evento, moderato da Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, vede

la presenza anche della Presidente del IX Municipio Titti Di Salvo e di

diversi testimonial ed esperti, come Cristina Finucci, artista e attivista

ambientale che da anni si batte per la lotta alla plastica; Moby Dick uno

degli street artist della Capitale più impegnati sui temi ambientali, che

realizzerà in contemporanea un’opera; Martina Radicioli, di ISPRA; Andrea

Nesi – presidente di AICS Ambiente; Massimiliano Pasqualini, presidente

Virtus Roma; Sapienza Università di Roma per la premiazione di giovani che

hanno contribuito con la loro attività di reportage al Festival

sull’Innovability.

“Istituzioni, decisori politici, associazioni e terzo settore si

confrontano ogni giorno sulle sfide più urgenti del nostro tempo: la

transizione energetica, il contrasto alle disuguaglianze ambientali,

l’adattamento delle città al cambiamento climatico. Quest’anno il 5 giugno

è dedicato al contrasto all’inquinamento da plastica, una contaminazione

molto spesso visibile, con bottiglie o gli imballaggi che troppo spesso

troviamo dispersi nell’ambiente urbano ed extra urbano, ma anche molto

spesso invisibile, come l’inquinamento da microplastiche, che possono ormai

essere rilevate nei pesci, nelle persone, nelle piante. La Nature

Restoration Law indica la necessità di ripristinare gli ecosistemi

degradati nella misura del 20% entro il 2030: una sfida imponente, che

abbiamo colto lavorando su più piani. Da un lato, dunque, la riforestazione

urbana, la riforestazione stradale, i nuovi parchi; dall’altro, la cura e

la tutela del verde urbano, intesa anche come contrasto alla dispersione di

rifiuti, perché non può esserci rinaturalizzazione senza salubrità e cura

del suolo. Un esempio concreto è il Parco d’Affaccio sul Tevere di Prati

dell’Acqua Acetosa, una sponda prima invasa da rifiuti, ora bonificata,

rigenerata e restituita alla fruizione della città”, dichiara Alfonsi.

“Roma sta facendo un grande investimento tanto sulla cura dell’ambiente

quanto sulla transizione ecologica, passando da un’economia lineare ad

un’economia circolare, con un forte investimento sulla differenziata e

sugli impianti di trattamento. La prima azione da compiere per contrastare

l’inquinamento e la contaminazione da plastica e microplastica è quella di

prevenire l’inquinamento alla fonte, sensibilizzando i cittadini con un

cambiamento radicale nei nostri comportamenti quotidiani. La protezione

della nostra salute, del nostro ambiente e delle future generazioni dipende

anche da come decideremo di rispondere a questa problematica”. Conclude

Alfonsi.