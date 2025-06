(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 QUESTURA DI NUORO

Nuoro, 04 giugno 2025

Incendi di autovetture, atti persecutori, tentata rapina aggravata in banca: due misure cautelari eseguite da carabinieri e Polizia a Siniscola.

All’alba odierna, a Siniscola, i Carabinieri della locale Compagnia, supportati da velivolo dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Cagliari e da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, e gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di P.S., col supporto della Squadra Mobile della Questura, del VII Reparto Volo di Fenosu e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 persone, ritenute responsabili a vario titolo di incendio di autovetture in sosta a scopo intimidatorio, atti persecutori e tentata rapina a mano armata in banca.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze di un’articolata indagine condotta dal NOR della Compagnia di Siniscola da gennaio 2024 ad oggi, cui si sono sommate le risultanze delle indagini su degli atti persecutori condotte dal personale del Commissariato di PS di Siniscola che hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine alle responsabilità dei due indagati. L’ordinanza ha disposto custodia cautelare in carcere a carico di un 41enne ed un 36enne siniscolesi, con informazione di garanzia in stato di libertà a carico di altri due soggetti, indagati anch’essi per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Le indagini sono risultate complicate dall’impermeabile contesto sociale baroniese e dall’avveduto modus operandi degli indagati, capaci di muoversi a piedi in orario notturno nel fitto reticolo di viottoli cittadini o a bordo di autovetture a noleggio, non a loro direttamente riconducibili. A complicare ulteriormente le indagini la scarsa videosorveglianza urbana e la riluttanza dei privati a collaborare nelle indagini nel timore di subire ripercussioni.