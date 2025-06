Variazione orario – Punto stampa il 4 giugno (ore 18.30) al Palabanca, alla vigilia dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 Gentili Colleghi,

reinoltriamo, a seguito della comunicazione ricevuta dall’Ufficio Stampa di

Federscherma (di cui trovate i recapiti in calce alla presente), una

rettifica in merito al punto stampa previsto mercoledì 4 giugno al

Palabanca – sede dei Campionati Italiani Assoluti di scherma olimpica in

calendario dal 5 al 10 giugno – con lo sciabolatore Luigi Samele, il

presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone e l’assessore

allo Sport Mario Dadati: *l’appuntamento con i giornalisti non sarà più

alle 17, come inizialmente annunciato, ma alle 18.30.*

Grazie per l’attenzione, buon lavoro.

L’Ufficio Stampa

*Save the date – Punto stampa il 4 giugno (ore 18.30) a Piacenza, alla

vigilia dei Campionati Italiani Assoluti*

La Federazione Italiana Scherma ha il piacere d’invitarvi il giorno *mercoledì

4 giugno, alle ore* *18.30*, *presso il Palabanca* di Piacenza, per un

“Punto stampa” alla vigilia dei Campionati Italiani Assoluti di scherma

olimpica che si svolgeranno – nella stessa *location* – dal 5 al 10 giugno.

Per presentare l’evento interverrà lo sciabolatore Luigi Samele, quattro

volte medagliato ai Giochi Olimpici e in gara il giorno seguente.

Sarà anche l’occasione – alla presenza del Presidente della Federazione

Italiana Scherma, Luigi Mazzone, e dell’Assessore allo sport del Comune di

Piacenza, Mario Dadati – per mostrare la Venue delle finali dei Tricolori

2025.

La presenza della stampa è particolarmente gradita.