(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 “Spazi di Libertà. Laboratorio sui beni confiscati alla mafia” a Torvaianica.

I consiglieri regionali Adriano Zuccalà (M5S) e Alessandra Zeppieri (PP) presentano la proposta di legge regionale

Un incontro aperto e laboratoriale dedicato ai più giovani sui beni sottratti alla criminalità organizzata e sulle modalità con cui vengono restituiti alla collettività.

Giovedì 5 giugno prossimo i consiglieri regionali Adriano Zuccalà, capogruppo del Movimento 5 Stelle, e Alessandra Zeppieri, capogruppo del Polo Progressista, saranno a Torvaianica per presentare la proposta di legge regionale per la valorizzazione e il riuso dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata.

Sarà l’occasione per confrontarsi su progetti possibili e desiderati, in particolare dai più giovani, attraverso un laboratorio che vedrà all’opera proprio ragazze e ragazzi.

Appuntamento giovedì 5 giugno 2025 ore 18.00 presso stabilimento LUA, lungomare delle Meduse 156.