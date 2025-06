Fwd: LUCANI DI RI TORNO DAGLI USA A MURO LUCANO

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

LUCANI DI RI TORNO DAGLI USA A MURO LUCANO

Il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, riceverà *Mercoledi 4 Giugno

alle ore 11,30 presso la sede del Municipio, una delegazione di 9 muresi di

ritorno guidati da Lisa Hulett*, che arrivano direttamente dagli USA alla

ricerca delle proprie origini e per ricostruire il legame con il paese di

dei propri avi, anticipati, anni fa, da una bellissima e commovente lettera

del loro avo, il compianto Giacomo Saracini ai cugini Luigi e Giuseppe

Nardiello, che li spingeva a vedere dove tutto è cominciato.

Una storia di emigrazione di ritorno ricostruita dal connubio operativo

dall’Associazione italo-amerciana “Italywithbella”, rappresentata in

Basilicata da Leonardo Giuzio e il Centro Studi Internazionali Lucani nel

Mondo, guidata da Luigi Scaglione.

“La voglia di riscoprire le proprie radici, fa il paio con la ricerca delle

origini e la conoscenza di luoghi sconosciuti che agli occhi del

visitatore, – spiegano Scaglione e Giuzio – sono sempre una scoperta nuova

da proporre poi nei loro paesi di residenza e organizzare viaggi di gruppo”:

Nel momento in cui l’Italia sembra voglia tagliare il cordone ombelicale

con gli antesignani del sistema migratorio, si afferma il principio di una

riconoscenza dei territori come momento unificante oltre un semplice

passaporto o la cittadinanza italiana da acquisire.

“Ma noi abbracciamo i nostri fratelli come concittadini – ha spiegato

Setaro – perché crediamo in queste opportunità di conoscenza del nostro

Comune e degli itinerari turistico culturali a cui stiamo dedicando molte

attenzioni, a partire dal percorso gerardino sino alle bellezze dell’intero

comprensorio urbano. La nostra piccola battaglia per uno sviluppo diverso e

contro lo spopolamento. Qui ci sono le condizioni per vivere serenamente”.

“Italywithbella che costruisce i legami con i nostri corregionali

oltreoceano, – ha spiegato Scaglione – ha sede a Franklin in Tennessee con

il suo presidente italo-americano Antony Capobianco e proprio i contatti

messi in piedi dal delegato locale Giuzio, hanno permesso di aprire un

ponte per i nostri territori e le nostre comunità che avvertono e sentono

il senso di appartenenza alla nostra regione, come carattere distintivo. Il

sentirsi italiani e lucani in particolare, va vissuto come una opportunità

da offrire per convincere un visitatore a rivedere luoghi antichi e chissà

pensare anche a fare investimenti”.

Appuntamento Mercoledi 4 Giugno alle ore 11,30 presso la Sede del Municipio

di Muro Lucano.

