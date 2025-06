Comunicato congiunto Italia – Francia

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 COMUNICATO CONGIUNTO

(Versione italiana)

Il 3 giugno 2025, il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si sono incontrati a Roma per approfondire la discussione e coordinare gli sforzi di mobilitazione e azione europea di fronte alle sfide comuni che si moltiplicano e si aggravano, esaminando al contempo le prossime scadenze nelle relazioni tra Francia e Italia.

L’Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, intendono rafforzare il loro impegno comune per un’Europa più sovrana, più forte e più prospera, soprattutto orientata alla pace e capace di difendere i propri interessi e di proteggere i propri cittadini.

L’incontro ha evidenziato forti convergenze sull’agenda europea per la competitività e la prosperità, da attuare in modo ambizioso e accelerato, sulla semplificazione normativa, sugli investimenti pubblici e privati, sull’energia e sulla piena applicazione del principio di neutralità tecnologica e, più in generale, sulle condizioni necessarie a far concorrere le imprese europee ad armi pari. Ciò vale anche per i settori in transizione, come l’industria automobilistica e siderurgica, che richiedono un forte impegno europeo, nonché per i settori più avanzati, come l’intelligenza artificiale, le fonti di energia decarbonizzate rinnovabili come il nucleare, e lo spazio, dove i nostri interessi bilaterali ed europei sono collegati. Francia e Italia sono inoltre determinate a collaborare nella preparazione del prossimo Consiglio europeo e, più in generale, sul prossimo quadro finanziario pluriennale, sulla migrazione, sull’allargamento e sulle riforme.

A più di tre anni dall’inizio dell’aggressione russa e all’indomani dei colloqui tra Ucraina e Russia di Istanbul, il sostegno incrollabile e senza esitazioni di Francia e Italia all’Ucraina è ancora più necessario per raggiungere una soluzione equa e duratura, presupponendo al contempo un ambizioso cambiamento di scala nella difesa europea, sia in termini di investimenti che di sostegno alla base di difesa industriale e tecnologica europea.

L’incontro ha inoltre offerto l’opportunità di affrontare altre questioni di sicurezza di rilievo per l’Europa, in particolare in Medio Oriente e in Libia, e di coordinare le proprie posizioni in tema di relazioni transatlantiche, nonché sulla sicurezza economica e commerciale dell’Unione Europea.

In questo contesto, il Presidente della Repubblica francese e il Presidente del Consiglio italiano hanno deciso che il prossimo Vertice bilaterale avrà luogo in Francia all’inizio del 2026, anche con l’obiettivo di valutare e aggiornare il programma di lavoro che specifica gli obiettivi della cooperazione bilaterale previsti dal Trattato del Quirinale, entrato in vigore nel 2023, in numerosi ambiti settoriali, con particolare attenzione ai giovani.

(Version française)

Le 3 juin 2025 le Président de la République française, Emmanuel Macron, et la Présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, se sont rencontrés à Rome pour approfondir leurs échanges et coordonner leurs efforts de mobilisation et d’action européenne face aux défis communs qui se multiplient et s’aggravent, tout en examinant les prochaines échéances de la relation entre la France et l’Italie.

L’Italie et la France, attachées à leur rôle d’Etats fondateurs de la construction européenne, entendent renforcer leur engagement commun pour une Europe plus souveraine, plus forte et plus prospère, avant tout pour la paix et à même de défendre ses intérêts propres et de protéger ses citoyens.

La rencontre a mis en évidence des convergences fortes sur l’agenda européen de compétitivité et de prospérité, à mettre en œuvre de façon ambitieuse et accélérée, sur la simplification réglementaire, l’investissement public et privé, l’énergie et la pleine application du principe de neutralité technologique, les conditions de concurrence loyale pour les entreprises européennes. C’est aussi le cas pour les secteurs en transition comme l’automobile ou l’acier, qui ont besoin d’une pleine mobilisation européenne, ainsi que pour les secteurs d’avenir comme l’Intelligence artificielle, les énergies décarbonées renouvelables comme nucléaire, le spatial, où nos intérêts bilatéraux et européens sont liés. France et Italie sont aussi déterminées à travailler ensemble en vue du prochain Conseil Européen, ainsi que, de façon plus générale, sur le prochain cadre financier pluriannuel, les migrations, l’élargissement et les réformes nécessaires.

Plus de trois ans après le début de l’agression russe et au lendemain des colloques entres Ukraine et Russie à Istanbul, la poursuite du soutien sans faille de la France et de l’Italie à l’Ukraine est encore plus nécessaire pour parvenir à un règlement juste et durable, tout en assumant un changement d’échelle ambitieux de la défense européenne, tant en matière d’investissements que de soutien à la base industrielle et technologique de défense européenne.

La rencontre a aussi permis d’aborder les autres enjeux de sécurité pour l’Europe, en particulier au Proche-Orient et en Libye, et de se coordonner sur la relation transatlantique, ainsi que sur le commerce et la sécurité économique de l’UE.

Dans ce cadre, le Président de la République française et la Présidente du Conseil italien ont décidé que le prochain sommet bilatéral serait organisé en France début 2026. Il permettra notamment une évaluation et une mise à jour de la feuille de route qui précise les objectifs de coopération bilatérale prévus par le Traité du Quirinal, entré en vigueur en 2023, dans un grand nombre de domaines sectoriels, avec une attention particulière pour la jeunesse.