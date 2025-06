NOVI MUSICA FESTIVAL – CONCERTO CHIESA DELLE GHIARE 15 GIUGNO ORE 20,30

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Novi Musica Festival 2025

15 giugno 2025 Chiesa delle Ghiare

Quintetto Di Fiati dell’OSN RAI e Teatro alla Scala & Pianoforte

Carlo Romano Oboe

Fabrizio Meloni Clarinetto

Emanuele Urso Corno

Francesco Giussani Fagotto

Alessandro Licchetta Pianoforte

Programma

W.A. Mozart

Quintetto in mib KV452 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte

1. largo – allegro moderato 2. larghetto 3. allegretto

L.v. Beethoven

Quintetto in mib op. 16 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte

1. grave – allegro, ma non troppo 2. andante cantabile 3. rondo. allegro, ma non troppo

CARLO ROMANO

Oboe solista (già primo oboe dell’Orchestra Sinfonica della Rai)

Nato a Roma nel 1954, ha iniziato fin dall’età di sette anni lo studio del pianoforte,

contemporaneamente faceva parte del coro di San Pietro in Vaticano sotto la direzione del M°

Armando Renzi. Entrato nel Conservatorio della sua città “S. Cecilia”, ha compiuto gli studi musicali

e si è diplomato in Oboe con il massimo dei voti nella prestigiosa scuola di Giuseppe Tomassini (ex

I Oboe dell’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia). In seguito ad una borsa di studio, è entrato a far

parte come Primo Oboe nell’Orchestra del Conservatorio e dei corsi dell’Accademia di S. Cecilia,

tenuta dal noto M° Franco Ferrara, dove ha avuto modo, fin da giovanissimo, di suonare il grande

repertorio sinfonico. Vincitore di più concorsi, si è subito affermato sia come solista che come Primo

Oboe, collaborando con più orchestre italiane. Dal 1977 ha iniziato stabilmente l’attività di I Oboe,

prima nell’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova ed in seguito, nel 1978, come vincitore del

concorso di I Oboe Solista, nell’Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Ha occupato lo stesso ruolo

presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dopo l’unificazione dei complessi nel 1994 a Torino

fino alla quiscenza. Si dedica inoltre alla realizzazione di colonne sonore, collaborando con

compositori di fama mondiale: per oltre venticinque anni con Ennio Morricone. Partecipa

regolarmente come membro tecnico del suo strumento e di musica da camera, nelle giurie di

concorsi nazionali ed internazionali.

FABRIZIO MELONE

Clarinetto (primo clarinetto .dell’Orchestra del Teatro e della

Filarmonica della Scala)

Primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala, Fabrizio Meloni sarà

solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nei due concerti in programma domenica 6 e lunedì 7

ottobre (ore 21) all’Auditorium Santo Stefano al Ponte, Firenze. Sul podio salirà Giuseppe

Lanzetta, direttore stabile e fondatore dell’Orchestra.

Al centro delle serate il “Concerto per clarinetto e orchestra KV 622” che Wolfgang Amadeus

Mozart compose poche settimane prima di spegnersi: opera tersa, eterea, morbida, perfetta per

equilibrio formale e timbrico. Completano il programma “Idillio di Sigfrido” di Richard Wagner e la

quinta Sinfonia di Franz Schubert.

Fabrizio Meloni vanta una carriera straordinaria: vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, ha

collaborato con solisti di fama internazionale quali Bruno Canino, Alexander Lonquich, Michele

Campanella, Heinrich Schiff, Friedrich Gulda… Tra le numerose uscite discografiche, impossibile

non ricordare proprio il “Concerto K 622” di Mozart con l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta

da Riccardo Muti..

EMANUELE URSO (Primo Corno Solista al Teatro alla Scala di Milano)

corno

Nato a Conversano nel 1990, Emanuele Giovanni Urso ha studiato corno francese al Conservatorio

“N. Rota” – di Monopoli nella classe del M° Musio diplomandosi con il massimo dei voti nel 2009.

Nel 2014 ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma di Master in Corno Francese al

Conservatorio “B. Maderna “ sotto la guida del M° Benucci. Si perfeziona in seguito presso la

prestigiosa Buchmann – Mehta School of Music di Tel Aviv con il M° Abadi e nel 2019 ai Corsi di alto

perfezionamento della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S.

Sono molteplici le sue presenze in Orchestre da Primo corno quali: Berliner Philharmoniker,

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Mahler Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica

Nazionale della RAI, BBC Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Israel

Philharmonic Orchestra.

Vincitore di una lunga lista di premi da solista e concorsi nazionali e internazionali anche in

formazioni cameristiche, è stato protagonista da solista in concerti e festival. Ricopre il ruolo di

segretario artistico e Tutor Preparatore Fiati e Ottoni per Orchestracademy e l’ Apulian Youth

Symphony Orchestra dal 2018. È stato Primo corno solista del Teatro Petruzzelli di Bari dal 2016

fino al 2019. Nel Gennaio 2021 vince il concorso da Primo Corno Solista al Teatro del Maggio

Musicale Fiorentino sotto la guida del M’ Z. Mehta e dall’ 08 febbraio 2022 è Primo Corno Solista al

Teatro alla Scala di Milano sotto la guida del M’ R. Chailly. Nel dicembre 2022 è finalista del Concorso

per Primo Corno ai Berliner Philharmoniker.

FRANCESCO GIUSSANO

Fagotto (prima parte Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI)

Francesco Giussani intraprende lo studio del fagotto nel 2003 presso l’Istituto Musicale “G.

Donizetti” di Bergamo sotto la guida del Prof. Giorgio Versiglia diplomandosi nel 2010 in

fagotto al Conservatorio “G. Cantelli” di Novara con il Prof. Diego Chenna. Nello stesso anno

si trasferisce in Germania iniziando gli studi presso la Musikhochschule di Freiburg im

Breisgau con il Prof. Diego Chenna proseguendoli alla Musik Akademie Basel sotto la guida

del Prof. Sergio Azzolini, concludendo con il massimo dei voti i corsi Master Of Music,

Advance Studies e Master Performance.

All’età di 22 anni, vince il concorso come Primo Fagotto con obbligo della fila presso i

“Bochumer Symphoniker” con la quale ha collaborato per più di tre anni; conseguendo

inoltre varie idoneità in orchestre italiane ed europee come l’Orchestra Haydn di Trento e

Bolzano, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’orchestra del Teatro Comunale di

Bologna, Orchestra del Teatro alla Scala e la Philharmonisches Orchester Freiburg. In

seguito ha collaborato con altre importanti orchestre come l’Orchestra Sinfonica Nazionale

della Rai, i Solisti Europei di Lussemburgo, la Philharmonisches Orchester Freiburg,

Kammerorchester Basel, Basel Sinfonietta, Nürnberger Symphoniker, Orchestra del Gran

Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra Haydn Di Trento e Bolzano, Lausanne Sinfonietta, i

Solisti di Pavia e molte altre.