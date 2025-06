C.S. Parata del 2 giugno

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 ======== *FESTA DELLA REPUBBLICA.* ===========================================

======== *ANCI SICILIA PARTECIPA ALLA PARATA DEI FORI IMPERIALI* =============

Per l’ottavo anno consecutivo i sindaci di tutta Italia aprono la parata del 2 giugno a Roma in occasione della Festa della Repubblica. Anche una delegazione dei comuni siciliani, guidata dal presidente di ANCI Sicilia, *Paolo Amenta*, ha partecipato stamattina alla tradizionale parata dei Fori Imperiali, in occasione del 79 ° anniversario della nascita della Repubblica italiana.

Ha preso parte alla cerimonia anche la delegazione siciliana composta da *Paolo Amenta, *dal segretario generale dell’ANCI Sicilia *Mario Emanuele Alvano* e dai sindaci

*Luciano Marino*, sindaco di Lercara Friddi, ⁠*Vito Rizzo*, sindaco di Balestrate, *⁠Gaetano Nanì*, sindaco di Naso, *⁠Luigi Nigrelli*, sindaco di Comitini, *⁠Liborio Gaziano*, sindaco di Santa Elisabetta, *⁠Eugenio Aliberti*, sindaco di Rodì Milici, ⁠*Stefano Castellino*, sindaco di Palma di Montechiaro, *⁠Francesco Re*, sindaco di Santo Stefano di Camastra, *⁠Domenico Ruffino*, sindaco di Pettineo, *Damiano Scalici*, sindaco di Torretta, *⁠Antonio Petralia*, sindaco di Calatabiano, *⁠Franco Fiore*, sindaco di Caccamo e *⁠Giuseppe Gattarello*, vice sindaco di Raffadali.

“La Festa della Repubblica – hanno spiegato *Amenta e Alvano* – rappresenta un momento importante per riaffermare i principi di solidarietà, democrazia, partecipazione e uguaglianza che sono alla base della nostra Costituzione. E’ anche un momento di confronto importante per sottolineare valori come la pace e la convivenza civile”.

