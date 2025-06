L’ambasciata americana accoglie con favore i colloqui del Cairo sulla Libia

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

L’ambasciata degli Stati Uniti al Cairo ha espresso il proprio apprezzamento per l’incontro trilaterale svoltosi sabato tra i ministri degli Esteri di Egitto, Algeria e Tunisia, dedicato alla situazione in Libia. I colloqui si sono tenuti nella capitale egiziana e hanno rappresentato un passo significativo nel rafforzamento del coordinamento regionale per sostenere la stabilità in Libia.

In una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma social X, l’ambasciata ha affermato: “Accogliamo con favore l’importante coordinamento tra Egitto, Algeria e Tunisia per promuovere la calma in Libia”.

L’ambasciata ha inoltre ribadito la necessità per tutte le parti libiche di evitare ulteriori violenze, proteggere i civili e tornare a un dialogo pacifico che possa accompagnare il Paese verso un futuro stabile e prospero.

Questo incontro si inserisce all’interno di un più ampio sforzo diplomatico regionale volto a promuovere la de-escalation e a sostenere il rilancio del processo politico in Libia, ancora segnata da divisioni e tensioni persistenti dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011.