la piccola “Formula 1” elettrica si presenta, 3 giugno

Roma, 1 Giugno 2025

Sun 01 June 2025 Progettata e realizzata dagli studenti dell'Università di Udine

LA PICCOLA “FORMULA UNO” ELETTRICA VERSIONE 2025

SI PRESENTA

Martedì 3 giugno, alle 17, nell’auditorium della Biblioteca scientifica

Udine, 1 giugno 2025 – La nuova monoposto elettrica progettata e realizzata dagli studenti

dell’Università di Udine, giunta alla terza versione, sarà presentata martedì 3 giugno, alle 17,

nell’auditorium della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine).

Per il terzo anno consecutivo gli studenti del progetto Uniud E-Racing hanno ideato e costruito una

piccola “Formula uno” a propulsore non termico che gareggerà nel campionato internazionale

Formula Student. La competizione è riservata alle monoposto a propulsione elettrica o tradizionale

studiate e realizzate dagli studenti universitari di tutta Europa. Nel 2021 è nato il progetto della

monoposto dell’Ateneo friulano, capofila il Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura,

mentre il debutto in pista è avvenuto nel 2023.