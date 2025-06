(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

Piacenza, 31 maggio 2025

Oggetto: Alla Passerini Landi la mostra “Moltitudini riflesse”, tavole di fumetto

per esprimere le emozioni

Sarà inaugurata martedì 3 giugno alle 17, nello spazio espositivo al piano terra della

Biblioteca Passerini Landi, la mostra “Moltitudini riflesse – Dentro il fumetto, fuori dal

dolore”, realizzata dal gruppo “Pensatori allo Sbando” nell’ambito del progetto

ComixCare, finanziato dal bando “Piacenza 2030 – Giovane Città Futura” del Comune

di Piacenza.

Sino al 21 giugno, negli orari di apertura della Passerini Landi, si potranno scoprire da

vicino le tavole nate dall’esperienza laboratoriale condotta dallo sceneggiatore Lorenzo

Calza insieme ai ragazzi delle comunità: un importante momento di processo creativo

per dare la possibilità ai ragazzi di esprimere le proprie emozioni attraverso uno

strumento d’arte alternativo, espressivo e potente, in una forma narrativa che unisce

testo e immagine, capace di raccontare idee complesse e storie intime in modo diretto

e visivo.

In occasione dell’avvio ufficiale, martedì 3 dalle ore 17, sono in programma numerosi

eventi, aperti dalla performance del Piacenza Jazz Club con la marching band che si

esibirà nel cortile grande della Biblioteca. Quindi l’introduzione al laboratorio di

fumetto con i Pensatori allo Sbando e Lorenzo Calza, sceneggiatore di “Julia”, presso

la Zona Holden all’interno della Sezione Ragazzi Giana Anguissola e la presentazione

del progetto con proiezione del cortometraggio che raccoglie le interviste ai ragazzi, a

Lorenzo Calza e al team dei Pensatori

Prima del concerto finale del Piacenza Jazz Club, con musiche ispirate ai temi trattati

nei fumetti, verranno proiettate le tavole realizzate dai ragazzi con interpretazione delle

storie. Seguirà, infine, una sessione live di disegno con i fumettisti professionisti

Christian Galli, Domenico Somma e Jack Sesenna. I Pensatori allo Sbando sono

Eleonora Franco, Luca Fumagalli, Davide Imbesi, Giulia Licardi, Leonardo Lucca,

Kekeba Kone, Emanuele Maffi e Irina Vetere. Con loro sono stati coinvolti nel progetto

Valentina, Debora, Sergio, Alberto, Max e Cristiano.

In caso di maltempo tutti gli eventi si terranno presso la Zona Holden.

