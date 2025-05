(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 GOVERNO, VIETRI (FDI): “SOLIDARIETA’ A MELONI PER MINACCE A FIGLIA, SI E’ SUPERATO IL LIMITE”

“Esprimo la mia solidarieta’ al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte alla sua bambina. Siamo di fronte all’ennesimo atto vile e miserabile contro la sua famiglia, che ci auguriamo venga condannato da tutti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando il post di un utente in cui si augura “alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”.

“Questi episodi dovrebbero far riflettere sul clima di odio che si continua ad alimentare contro il Premier e il suo Governo.

Sono certa che le autorita’ competenti, come ha annunciato il Ministro Valditara, sapranno adottare adeguati provvedimenti che dovranno essere esemplari. Questa volta si è davvero superato il limite” conclude Vietri.

