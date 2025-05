(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 GOVERNO. MARCHETTO ALIPRANDI (FDI): VICINANZA A MELONI. BARBARIE NON CONOSCE LIMITI

“La barbarie “ inumana “ non conosce limiti!

Un genitore è pronto a dare la propria vita per un figlio e leggere che si augura una morte atroce ad una Creatura solo perché è figlia di una Donna che si dona incessantemente alla Nazione, è da criminali!

Tutta la mia affettuosa vicinanza a Giorgia Meloni”. Lo dichiara Marina Marchetto Aliprandi, deputato di Fratelli d’Italia

