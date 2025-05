(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 COMUNE DI PIACENZA

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.it

Piacenza, 31 maggio 2025

Oggetto: Biblioteche comunali, chiusura festiva il 2 giugno. Aperte domenica 1 le

sale studio di via Roma

Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, tutte le biblioteche

comunali resteranno chiuse al pubblico, così come le sale studio di via Roma 23 che

saranno invece fruibili con il consueto orario, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica

1° giugno.

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA