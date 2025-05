(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Agroalimentare, Cerreto (FdI): Dieta Mediterranea esempio globale di benessere

“Il DMed è un esempio di quanto la dieta mediterranea rappresenti non solo un codice alimentare ma uno stile di vita. Giunto alla quarta edizione, si preannuncia essere un evento di rilevanza nazionale. Tutto il mondo guarda all’Italia e alla capacità che ha il nostro sistema agroalimentare che ne valorizza la qualità. L’alimentazione mediterranea è universalmente riconosciuta per essere quella migliore e più a misura d’uomo, garanzia di uno stile di vita sano. L’alimentazione nostrana è qualità, cultura, benessere, sostenibilità. Grazie al Governo Meloni e al ministro Lollobrigida si ha uno sguardo diverso sulla valorizzazione dei prodotti italiani, stagionali, freschi e non processati. Basti pensare che il settore agricolo continua a segnare record, con 70 miliardi di export è il comparto più in salute del Paese e traina l’economia italiana, superando la crescita di Francia e Germania. Il tutto grazie alla volontà politica precisa di fare dell’agricoltura uno dei settori di punta, cosa che altri membri della Comunità europea stanno provando a fare aderendo ad una visione quella della sovranità alimentare “.

È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura a margine del DMED – Salone della Dieta Mediterranea a Capaccio Paestum.

