SICUREZZA, DE CORATO (FDI): DECRETO SERVIRA' ANCHE A MILANO PER EVITARE DELITTI TRA STRANIERI INVITATI IN CITTA' DALLE MARCE DI SALA E COMPAGNI

“Mentre il Centrosinistra pensa alle ordinanze contro la ‘malamovida’, senza adeguati controlli, in città muoiono giovani stranieri in seguito ad accoltellamenti derivanti da litigi per la droga. L’ultima vittima, in ordine di tempo, un 13enne egiziano morto dopo due settimane di ricovero al Fatebenefratelli, accoltellato da un cubano. Quanto accade è l’effetto delle politiche messe in campo dall’amministrazione di Sinistra che, nel corso degli anni, ha invogliato gli stranieri ad arrivare a Milano anche con le famose marce pro-immigrati fatte in pieno centro città e ai pranzi multietnici al Parco Sempione, organizzati e promossi nel 2017 da Sala, Majorino e la Rozza. Oggi paghiamo il prezzo salato di questa gestione a Milano dove la sicurezza dei cittadini viene garantita solo da Polizia di Stato e Carabinieri, le uniche Forze dell’Ordine, sempre presenti sul territorio mentre i vigili di giorno, sono impegnati a fare multe e la sera- le sole 7 pattuglie in servizio- si devono occupare dei vari incidenti stradali. Poco tempo fa, il Sindaco Sala, si è anche assunto la delega alla Sicurezza ma, al momento, i risultati dicono che sta facendo peggio (ed è tutto un dire) del suo predecessore Granelli. Per fortuna con l’approvazione del Decreto sicurezza si potrà finalmente porre un argine a tutto questo e garantire la tutela di cittadini e forze dell’ordine che sono la nostra priorità”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Decorato, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi.

