Migranti, Bonelli:la Consulta boccia Accordo con l’Albania. Da Meloni uso propagandistico di 1 mld di euro

“La decisione della Corte di Cassazione di rinviare alla Corte di giustizia

europea i casi di trattenimenti illegittimi conferma ciò che abbiamo sempre

denunciato: l’intesa con Tirana è contraria al diritto europeo, calpesta i

diritti fondamentali delle persone ed è un vergognoso spreco di denaro

pubblico”.

“Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato AVS e Co- Portavoce di Europa

Verde che prosegue:

“Ricordo a tutti infatti che questa operazione, di mera propaganda, che

fino ad ora conta il trattenimento di 25 migranti costa agli italiani quasi

miliardo di euro per realizzarli e gestirli per i prossimi 5 anni, ovvero

550.000 euro al giorno, di cui 138.000 solo per i funzionari che faranno

avanti e indietro dall’Italia, 300 della Polizia di Stato sottratti al

contrasto della criminalità organizzata e al controllo del territorio.

Questo Governo ha costruito una macchina costosa e disumana per ottenere

titoli sui giornali, ma ora dovrà fare i conti con la realtà. La dignità

delle persone non si può deportare, e la legalità non si può calpestare.»

conclude Bonelli.

