Camera, il 5-6 giugno Conferenza interparlamentare su lotta alla criminalità organizzata nei Paesi Osce. Delegazioni da 29 Paesi. Messaggio del Presidente Fontana

30 Maggio 2025

Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 giugno, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si svolge la Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dei Paesi Osce. In apertura di lavori, alle 9.30, la lettura del messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, quindi gli interventi: del Presidente dell’Assemblea Osce, Pia Kauma, del Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, del Presidente della Delegazione parlamentare italiana e Rappresentante speciale dell’Assemblea parlamentare Osce per la lotta alla criminalità organizzata, Eugenio Zoffili.

L’appuntamento, organizzato dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Osce, include anche il 4° Forum interparlamentare delle Delegazioni dell’Europa sud orientale presso l’Assemblea Osce e la Riunione del Comitato ad hoc per il contrasto al terrorismo, con focus sul tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata. All’iniziativa – trasmessa in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera – sono attesi circa 120 parlamentari provenienti da 29 Paesi.