Roma, 29 Maggio 2025

DL Sicurezza, Ciancitto (FdI): È legge, una vittoria per l'Italia che chiede ordine e legalità

“Oggi è una giornata storica per chi crede nello Stato, nella giustizia e nella sicurezza dei cittadini. La conversione in legge del Decreto Sicurezza è il risultato di una battaglia che abbiamo combattuto con determinazione fin dal primo giorno della legislatura. Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere forza di governo concreta, capace di trasformare le promesse in atti normativi efficaci”. Lo dichiara in una nota l’On. Francesco Ciancitto, deputato di Fratelli d’Italia. “Con questo provvedimento rafforziamo il contrasto all’illegalità, tuteliamo chi indossa una divisa e restituiamo ai cittadini il diritto di sentirsi al sicuro nei propri quartieri. Dalle misure contro le baby gang ai poteri rafforzati per i sindaci in materia di sicurezza urbana, fino al pugno duro contro le occupazioni abusive: questa è la risposta dello Stato a chi pensava di poter vivere nell’impunità. Ringrazio il Presidente Meloni e il Ministro Piantedosi per il lavoro straordinario fatto”.

