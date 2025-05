(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Decreto Sicurezza, Maiorano (FdI): Più tutele per chi difende lo Stato

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione alla Camera del decreto sicurezza, un provvedimento atteso e necessario per rafforzare la tutela delle nostre forze dell’ordine e garantire, allo stesso tempo, maggiore legalità nei nostri territori”. Così l’onorevole di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano.

“Si tratta di un passo importante – prosegue Maiorano – verso uno Stato che non arretra davanti alla criminalità, che mette al centro la sicurezza come diritto fondamentale di ogni persona e che rafforza la protezione delle forze dell’ordine, spesso bersaglio di aggressioni ingiustificabili. Il decreto prevede, infatti, pene più severe per reati contro chi, ogni giorno, rischia la vita per assicurare ordine e legalità nel nostro Paese e contiene strumenti più efficaci per proteggere gli agenti durante lo svolgimento del loro lavoro. Il provvedimento introduce anche una maggiore tutela legale per le forze di polizia, le body cam sulle divise e sui mezzi di servizio, il nuovo reato per blocchi stradali, il reato aggravato per le truffe agli anziani e lo sgombero immediato per le occupazioni abusive. Attraverso queste misure abbiamo voluto lanciare un segnale chiaro e forte nei confronti di chi serve con onore e sacrificio le Istituzioni. Basta impunità, basta tolleranza verso chi insulta o aggredisce le divise”.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati