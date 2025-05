(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Savigliano premiata all’Expo della sostenibilità

Con il progetto dell’oasi di biodiversità del parco “Re Cit”

Il Comune di Savigliano è stato premiato all’Expo della sostenibilità 2025 di Alba, manifestazione che attraverso workshop, conferenze, esposizioni, talk ed eventi di intrattenimento mira a promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale.

Savigliano ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito degli Expo Awards, una «cerimonia pensata per valorizzare le buone pratiche legate alla transizione ecologica» come spiegano gli organizzatori dell’associazione ambientalista “Wild Life Protection”.

Il Comune ha partecipato all’iniziativa con il progetto dell’oasi di biodiversità del parco “Re Cit”, raccontando gli eventi organizzati nel giugno 2024 presso l’area verde, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, e proponendo un video che ha riassunto le visite, i convegni e gli appuntamenti andati in scena con esperti e scolaresche.

L’iniziativa dello scorso anno aveva avuto il sostegno di numerosi partner, tra cui Rotary, Fai, I.C. “Papa Giovanni XXIII”, Centro Turismo Escursionistico, Fuma che ‘nduma e Fondazione Crc, che aveva erogato un contributo per le iniziative.

Insieme a Savigliano sono state premiate ad Alba altre città della Granda distintesi per «progetti virtuosi in ambito ambientale»: Cuneo, Mondovì, Racconigi, Cortemilia, Guarene, Roddi, Mango, Bergolo e Monteu Roero.