Liceo Dettori: temporanea chiusura dal pomeriggio di venerdì 30 maggio – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Ordinanza n° 25

Oggetto: chiusura temporanea di 48 ore della sede di via Cugia del Liceo Classico Dettori per

l’effettuazione di un intervento di disinfestazione da blatte.

Il Sindaco

la chiusura temporanea dei locali scolastici in oggetto motivata dalla necessità di effettuare un intervento

perentorio di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata e prescrive un periodo

di chiusura del sito per le successive 48 ore.

Ritenuto, pertanto, necessario per i motivi su esposti provvedere in merito.

Visto art.50 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/2000:

ORDINA

Alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Monica Ruggiu, per i motivi su esposti, la chiusura dei locali scolastici

successive al citato intervento di disinfestazione.

Prima della riapertura dovranno essere effettuate l’areazione e le pulizie dei locali disinfestati.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna

entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o in via alternativa il ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

Il Sindaco

Massimo Zedda