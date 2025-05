Comunicato – “Voucher scuola” della Regione Piemonte per il diritto allo studio. Presentazione domande online entro il 27 giugno

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

Alba: “Voucher scuola” della Regione Piemonte per il diritto allo studio. Presentazione domande online entro il 27 giugno

Fino alle ore 12.00 di venerdì 27 giugno 2025 le famiglie degli studenti aventi la residenza in Piemonte alla data di pubblicazione del bando ed iscritti all’anno scolastico 2025 – 2026, possono presentare domanda per i voucher scuola erogati dalla Regione Piemonte.

L’importo del voucher è determinato sulla base dell’I.S.E.E. 2025 e può essere utilizzato per le spese di iscrizione e frequenza, oppure per l’acquisto di libri di testo, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione.

La domanda può essere presentata dai genitori o da altri soggetti maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare dello studente, dal legale rappresentante dello studente minore o dagli studenti stessi, iscritti per l’anno scolastico 2025 – 2026 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie, nonché a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzate all’assolvimento dell’obbligo formativo.

Non saranno ammesse le domande per studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria (diploma) e che abbiano già compiuto il ventiduesimo anno di età.

La domanda sarà compilabile unicamente online tramite il Portale PiemonteTu alla voce “Istruzione” (https://www.piemontetu.it/home), il portale di accesso unico per i servizi al cittadino, con accesso da pc, smartphone e tablet.

Per accedere alla procedura on line è necessario:

§ essere in possesso di credenziali Spid, CIE o Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi;

§ attivare le notifiche SMS, gratuite, per il servizio “Voucher Scuola”;

§ dotarsi dell’I.S.E.E. 2025 entro la data di chiusura del bando; il valore dell’indicatore non deve superare i 26.000,00 Euro.

In caso di richiesta di maggiorazione del voucher per studenti disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES), occorre indicare in domanda gli estremi della certificazione. La maggiorazione sarà riconosciuta solo in presenza di certificazioni rilasciate dal Servizio sanitario nazionale.

