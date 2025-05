(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Tripodi alla riunione del Gruppo di Madrid+ su Gaza: “Stop immediato alle azioni militari a Gaza, Italia sostiene piano arabo per ricostruzione”

Su delega del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Sottosegretario Maria Tripodi ha preso parte alla Riunione del “Gruppo di Madrid allargato” di oggi.

I Paesi aderenti hanno chiesto l’attuazione della soluzione a due Stati, Israele e Palestina, un immediato cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e l’acceso degli aiuti umanitari a Gaza. L’obiettivo è il raggiungimento di un’intesa politica in Medio Oriente, in vista della Conferenza di Alto Livello che si terrà a New York il prossimo mese, promossa da Francia e Arabia Saudita, a cui prenderà parte anche l’Italia.

“È fondamentale che la comunità internazionale si mobiliti per promuovere una soluzione pacifica del conflitto in Medio Oriente” ha dichiarato Tripodi, aggiungendo che “il Governo italiano sostiene pienamente la soluzione a due Stati ed a favore del piano arabo per la ripresa e la ricostruzione di Gaza, volto a favorire la pace e la stabilità nell’intera regione”. Il Sottosegretario ha infine ricordato l’impegno italiano rispetto alla situazione umanitaria a Gaza attraverso il programma “Food for Gaza”, che ha già mobilitato 35 milioni di euro, più di 100 tonnellate di alimenti e forniture mediche a sostegno della popolazione civile.

Alla riunione oltre ai Paesi europei e arabi, già presenti al primo vertice di Madrid a settembre 2024, hanno preso parte altri membri della comunità internazionale impegnati ad alleviare la crisi umanitaria a Gaza e a stabilizzare la situazione in Medio Oriente.