Il Comune di Piacenza aderisce all’iniziativa “50.000 sudari per Gaza”

Il Comune di Piacenza partecipa alla mobilitazione nazionale “50.000 sudari

per Gaza”, promossa da intellettuali, attivisti e associazioni per sabato

24 maggio 2025, esponendo un lenzuolo bianco sulla facciata del Municipio.

Un gesto silenzioso, non violento e simbolico per ricordare le oltre 50.000

vittime civili della guerra nella Striscia di Gaza. Il lenzuolo bianco

rappresenta un sudario, un segno di lutto e di memoria collettiva che

unisce istituzioni e cittadini in una testimonianza di umanità e vicinanza.

«Di fronte al dolore di intere popolazioni colpite – dichiara la sindaca

Katia Tarasconi – sentiamo il dovere morale di non restare indifferenti.

Partecipare a questa iniziativa è un modo semplice ma potente per dire che

la pace, la dignità e la vita umana vengono prima di tutto».

Il Comune invita anche la cittadinanza a partecipare simbolicamente

all’iniziativa, esponendo dalle proprie case lenzuoli bianchi, sabato 24

maggio, e condividendo sui social immagini con gli hashtag

#ultimogiornodigaza e #gazalastday.

Un piccolo gesto, per non dimenticare. Un grande segnale, per ribadire che

la voce delle comunità può e deve farsi sentire in difesa dei diritti umani

e della pace.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza