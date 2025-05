Sayyid Belarab inaugura la 20ª Oman Real Estate Conference and Exhibition: svelati progetti per oltre 2,3 miliardi di OMR

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

Muscat – Sua Altezza Sayyid Belarab bin Haitham Al Said ha presieduto oggi l’apertura ufficiale della 20ª edizione dell’Oman Real Estate Conference and Exhibition e della Design and Build Week, che si svolgono presso l’Oman Convention and Exhibition Centre. L’evento, tra i più importanti del settore immobiliare nella regione, rappresenta una piattaforma strategica per la promozione degli investimenti, la pianificazione urbana sostenibile e il dialogo pubblico-privato.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di importanti sviluppatori locali e internazionali, esperti in urbanistica, edilizia intelligente e architettura sostenibile. Durante la cerimonia, Sayyid Belarab ha annunciato il lancio di due ambiziosi progetti:

Al Thuraya City nella Wilayat di Bausher, progettata come città intelligente e sostenibile,

High Mountain nella Wilayat di Al Jabal Al Akhdar, pensata come destinazione globale di montagna.

Progetti pionieristici e accordi miliardari

Nel corso dell’evento sono stati firmati nove accordi di partnership e sviluppo per un investimento totale di oltre 2,3 miliardi di OMR, riguardanti:

Sultan Haitham City : sviluppo dei distretti n. 7-9 e 11-12B, che includeranno ville, appartamenti, spazi verdi, moschee, centri sportivi e sociali .

Progetto costiero a Seeb: investimento turistico su oltre 2,2 milioni di metri quadrati, con alberghi, porto turistico e residenze collegate.

: investimento turistico su oltre , con e residenze collegate. High Mountain – Western Village: con un investimento massimo di 200 milioni di OMR, sarà sviluppato un distretto sanitario con 500 unità residenziali e alberghiere.

Infrastrutture, turismo e industria edilizia

Tra gli altri annunci chiave:

Complesso alberghiero 4 stelle con 170 camere e oltre 200 appartamenti a Sultan Haitham City (45 milioni OMR).

Fabbrica di prefabbricati in calcestruzzo a Halban, Barka (2 milioni OMR).

(2 milioni OMR). Contratti di usufrutto per 43 progetti nei settori immobiliare, industriale, alimentare e sportivo, per un totale di oltre 7,3 milioni di OMR .

23 accordi per infrastrutture nei progetti Sorouh, comprese reti idriche, elettriche e Internet.

Conferenza e mostra: innovazione e dialogo

La manifestazione durerà sei giorni e ospiterà:

10 sessioni interattive ,

, 40 relatori esperti ,

, un forum sugli investimenti ,

, una mostra interattiva con modelli in scala di progetti residenziali a Sultan Haitham City.

I temi trattati includono sostenibilità urbana, resilienza del mercato immobiliare, digitalizzazione nel settore edilizio e incentivi all’investimento nel Sultanato dell’Oman.

Organizzata dal Ministero dell’Edilizia Abitativa e dell’Urbanistica, in collaborazione con Oman Real Estate Association e Connect, la conferenza mira a rafforzare le partnership pubblico-private, migliorare l’ambiente imprenditoriale e posizionare l’Oman come hub regionale per lo sviluppo urbano e gli investimenti immobiliari di qualità.