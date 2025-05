(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 **Di fiore in fiore, leggimi prima mamma!**

Giovedì 22 maggio, ore 17:30

Biblioteca Comunale di Massa Martana

A MAGGIO torna Nati per Leggere nelle Biblioteche dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del sagrantino”.

Incontri gratuiti per famiglie con bambine e bambini 0-6 anni per leggere, giocare con il ritmo e la musica, creare e parlare con esperti dei libri adatti e dei benefici della lettura continuativa e precoce in famiglia.

Sarà possibile fare l’iscrizione gratuita in biblioteca dei bambini/e

Sarà possibile prendere in prestito gratuito i libri della biblioteca

𝗟’𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 “Leggimi prima” 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗥𝗮.𝗗𝗶.𝗖𝗶. 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗖𝗘𝗣𝗘𝗟𝗟, 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗲𝗱𝗲 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗖𝗹𝗶𝘁𝘂𝗻𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 “𝗧𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗢𝗹𝗶𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼”, 𝗲𝗱 𝗲’ 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲 “𝗜𝗹 𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟱”.

***Il Sindaco – Dott. Francesco Federici***

COMUNE DI MASSA MARTANA