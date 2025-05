(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 FDI. GIOVEDì 22 MAGGIO ALLA CAMERA CONFERENZA STAMPA SU ‘LA CITTADELLA DI ALESSANDRIA’

Si terrà giovedì 22 maggio alle ore 11, alla Camera dei deputati, Sala Tatarella (via degli Uffici del Vicario, 21), la conferenza stampa “La cittadella di Alessandria. Il suo futuro ha una lunga storia”, promossa dal deputato di Fratelli d’Italia Enzo Amich.

Interverranno come relatori: Marta Bordignon, dottore di ricerca in diritto internazionale, presso Temple University Rome Campus, Michele Romeo Jasinski, Croce Rossa Italiana, Paola De Andrea, Presidente Associazione “La TELA di Clio”, Valeria Ghelleri, Presidente Croce Rossa Italiana – Comitato di Alessandria e Maria Vittoria Pelazza, Vicepresidente “La TELA di Clio”.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati