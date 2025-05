(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Usa-Ue. Malaguti (FdI): sancito ruolo internazionale di Giorgia Meloni

“Il positivo confronto tra J.D. Vance e Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi sancisce l’oramai fondamentale ruolo internazionale di Giorgia Meloni. Con i precedenti governi spesso l’Italia non era neanche chiamata a partecipare ai tavoli di confronto con Germania e Francia, oggi è la nostra Nazione che predispone le condizioni di dialogo con i grandi del mondo. Non si può nemmeno immaginare la frustrazione di chi dimostratosi in passato incapace al governo, oggi all’opposizione riesce solo a denigrare”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.